YouTube, GTA VI canlı yayınını duyurdu: 24 saat sürecek!

Yapay Zeka Özeti:
- YouTube, oyun dünyasının heyecanla beklediği GTA 6'nın çıkışına özel devasa bir canlı yayın etkinliği duyurdu. 18 Kasım'daki ön gösterimle başlayacak etkinlik, 19 Kasım sabahı saat 07.00'de ana yayınla devam edecek. Otuzdan fazla dünyaca ünlü içerik üreticisinin katılacağı 24 saatlik maratonda; özel sohbetler, özgün oyun içerikleri ve Miami'den canlı saha bağlantıları yer alacak. Tarihin en büyük lansmanı olarak tanımlanan bu özel yayın, YouTube'un resmi kanalı üzerinden izlenebilecek.
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GTA VI canlı yayını TSİ 07.00'de başlayacak
YouTube GTA 6 canlı yayın duyurusunu X platformundan “Tarihin en büyük lansmanı tarihin en büyük canlı yayınını hak ediyor. 24 saat.” sloganıyla yaptı. Açılış bölümünü RDCWorld üstleniyor. Bu ön gösterim 18 Kasım’da olacak. Ardından, GTA 6'nın resmen çıkış yaptığı tarihi olan 19 Kasım günü Türkiye saati ile sabah 7’de 24 saat sürecek asıl yayın başlayacak.
YouTube’un açıklamasına göre, GTA VI canlı yayınında içerik üreticilerinin podcast yayınları ve özgün içerikleri de olacak. Yayın, içerik üreticilerinin ve özel konukların yer alacağı, Miami'den yapılacak saha yayınlarıyla sona erecek.
30'dan fazla içerik üreticisi katılacak
Duyurulan katılımcı listesi, çeşitli ülkelerden oyun odaklı içerik üreticilerini ve internet dünyasının tanınmış isimlerini kapsıyor. Yayında yer alacağı kesinleşen isimlerden bazıları şunlar:
- Oyun odaklı içerik üreticileri: Caylus, Zhong, Nought, Rivers, Jelly, Jake Baldino, Cinna, Loserfruit, TGG, Total Gaming, PAYAL GAMING, Sharkshe, JoblessGarrett ve Autumn
- Uluslararası içerik üreticileri: JuanSGuarnizo, Bilal Fadili, GamerCosta, Carole Quintaine, Rima, Windah Basudara, Skorpion Gamer, MikeShowSha ve Akagami No Tomo
- Diğer isimler: Kinda Funny Games, Anwar Jibawi, Any Austin, KIMBLUE, Sleepground TV, Jazzy Guns ve Samira Close
GTA 6 canlı yayın izleme linki paylaşıldı
YouTube, ana sayfasına "Yoodle" olarak adlandırılan, GTA VI temalı özel bir logo da yerleştirdi. Bu logoya tıklayarak canlı yayına erişmek mümkün olduğu gibi, doğrudan aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz:Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: