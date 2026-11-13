YouTube, GTA VI canlı yayınını duyurdu: 24 saat sürecek!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Oynat YouTube, oyun dünyasının heyecanla beklediği GTA 6'nın çıkışına özel devasa bir canlı yayın etkinliği duyurdu. 18 Kasım'daki ön gösterimle başlayacak etkinlik, 19 Kasım sabahı saat 07.00'de ana yayınla devam edecek. Otuzdan fazla dünyaca ünlü içerik üreticisinin katılacağı 24 saatlik maratonda; özel sohbetler, özgün oyun içerikleri ve Miami'den canlı saha bağlantıları yer alacak. Tarihin en büyük lansmanı olarak tanımlanan bu özel yayın, YouTube'un resmi kanalı üzerinden izlenebilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör YouTube, Grand Theft Auto VI'nın çıkışıyla ​​bağlantılı olarak 24 saatlik canlı yayın için 30'dan fazla içerik üreticisini bir araya getirecek. 18 Kasım'da RDCWorld'ün sunuculuğunu yapacağı bir ön gösterimle başlayacak olan etkinlik, 19 Kasım TSİ 07.00’de canlı yayınla devam edecek. Katılımcılar arasında; Caylus, Jelly, Zhong, Cinna, Total Gaming, Payal Gaming ve Loserfruit gibi isimler yer alıyor. Yayın ise YouTube'un resmi kanalından izlenebilecek.

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GTA VI canlı yayını TSİ 07.00'de başlayacak

YouTube GTA 6 canlı yayın duyurusunu X platformundan “Tarihin en büyük lansmanı tarihin en büyük canlı yayınını hak ediyor. 24 saat.” sloganıyla yaptı. Açılış bölümünü RDCWorld üstleniyor. Bu ön gösterim 18 Kasım’da olacak. Ardından, GTA 6'nın resmen çıkış yaptığı tarihi olan 19 Kasım günü Türkiye saati ile sabah 7’de 24 saat sürecek asıl yayın başlayacak.

YouTube’un açıklamasına göre, GTA VI canlı yayınında içerik üreticilerinin podcast yayınları ve özgün içerikleri de olacak. Yayın, içerik üreticilerinin ve özel konukların yer alacağı, Miami'den yapılacak saha yayınlarıyla sona erecek.

30'dan fazla içerik üreticisi katılacak

Duyurulan katılımcı listesi, çeşitli ülkelerden oyun odaklı içerik üreticilerini ve internet dünyasının tanınmış isimlerini kapsıyor. Yayında yer alacağı kesinleşen isimlerden bazıları şunlar:

Oyun odaklı içerik üreticileri: Caylus, Zhong, Nought, Rivers, Jelly, Jake Baldino, Cinna, Loserfruit, TGG, Total Gaming, PAYAL GAMING, Sharkshe, JoblessGarrett ve Autumn

Uluslararası içerik üreticileri: JuanSGuarnizo, Bilal Fadili, GamerCosta, Carole Quintaine, Rima, Windah Basudara, Skorpion Gamer, MikeShowSha ve Akagami No Tomo

Diğer isimler: Kinda Funny Games, Anwar Jibawi, Any Austin, KIMBLUE, Sleepground TV, Jazzy Guns ve Samira Close

GTA 6 canlı yayın izleme linki paylaşıldı

YouTube, ana sayfasına "Yoodle" olarak adlandırılan, GTA VI temalı özel bir logo da yerleştirdi. Bu logoya tıklayarak canlı yayına erişmek mümkün olduğu gibi, doğrudan aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz:

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YouTube, 24 saat sürecek GTA 6 canlı yayınını duyurdu

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