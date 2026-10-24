YouTube mobil güncelleniyor: Özel akışlar ve yeni abonelik sekmesi geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özel içerik akışları oluşturmasına olanak tanıyan yeni özelliğini mobil uygulamasında kullanıma sunuyor. Yenilenen ana sayfa tasarımıyla birlikte abonelikler sekmesi de üst menüye taşınıyor.

Kullanıcılar akışlarını özelleştirebilecek

Mobil uygulamanın ana sayfasının üst bölümünde yer alacak yeni “+” simgesine dokunarak erişilebilen özellik, kullanıcıların belirli ilgi alanlarına yönelik ayrı akışlar hazırlamasına imkan tanıyor. Böylece yemek tarifleri, teknoloji, müzik veya farklı içerik türleri için ayrı akışlar oluşturulabilecek. Kullanıcılar ayrıca mevcut bir akışın üst kısmındaki istem alanını kullanarak önerilerini değiştirebilecek. Akış yenilendiğinde ise belirtilen isteğe uygun yeni içerikler gösterilecek.

YouTube, oluşturulabilecek özel akış sayısını abonelik durumuna göre sınırlandırıyor. YouTube Premium aboneleri en fazla 8 özel akış kaydedebilirken, Premium aboneliği olmayan kullanıcılar aynı anda en fazla 3 aktif akış kullanabilecek. Oluşturulan akışlar masaüstü bilgisayarlar dahil farklı cihazlar arasında da senkronize edilecek.

Bununla birlikte yeni özellik bazı sınırlamalara sahip. Kullanılmayan özel akışlar, 30 gün boyunca etkinlik gösterilmemesi durumunda otomatik olarak sona erecek. Ayrıca bu akışlar özel olarak tasarlandığından arkadaşlarla veya aile üyeleriyle paylaşılamayacak. Özel akışlarda izlenen videoların, kullanıcının normal ana sayfasındaki önerileri etkilemeye devam edeceği de belirtiliyor.

Google'ın açıklamasına göre özel akışlar şimdilik ABD'de yaşayan, 13 yaş ve üzerindeki kullanıcılara İngilizce olarak sunuluyor. Özelliği kullanabilmek için YouTube izleme ve arama geçmişinin açık olması gerekiyor. Tabletlerde ise henüz kullanıma sunulmayan özellik için Google tarafından bir takvim paylaşılmış değil.

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YouTube'un mobil ana sayfası da yenileniyor

YouTube, özel akışların yanı sıra mobil uygulamanın gezinme yapısında da değişikliğe gidiyor. Canlı yayınlar, müzik ve filmler ile TV içerikleri için ayrı akışlar ana sayfanın üst bölümüne taşınıyor. Ancak Filmler ve TV kategorisi, yalnızca Primetime Channels veya YouTube TV eklentileri gibi uygun aboneliklere sahip kullanıcılarda görüntülenecek.

Bir diğer önemli değişiklik ise Abonelikler sekmesinde gerçekleşiyor. Daha önce uygulamanın alt gezinme çubuğunda bulunan Abonelikler bölümü, artık ana sayfanın üst menüsünde “Subs” adıyla yer alacak. Bu değişiklikle kullanıcıların abone oldukları kanallara ve farklı içerik kategorilerine daha hızlı erişmesi amaçlanıyor.

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YouTube'a özel akışlar ve yeni abonelik sekmesi geliyor

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