YouTube'a yapay zekâ geliyor: "YouTube'a Sor" dönemi başladı

Videolar, sohbet ederek bulunacak
Yeni özellik, klasik arama çubuğuna eklenen bir buton üzerinden aktif ediliyor. Kullanıcılar buradan örneğin bir gezi planı ya da tarihsel bir olay hakkında detaylı sorular sorabiliyor. Yapay zekâ ise bu sorgulara uygun videoları, kısa açıklamalarla birlikte sunuyor. Üstelik sistem, takip sorularını da desteklediği için deneyim giderek daha "sohbet benzeri" bir hale geliyor.
Özelliğin şu an yalnızca ABD'deki 18 yaş üstü Premium kullanıcılarla sınırlı olarak test edildiğini de belirtelim. Genel tabloya bakıldığında YouTube'un bu hamlesi, platformu sadece bir video izleme aracı olmaktan çıkarıp, daha etkileşimli ve bilgi odaklı bir arama motoruna dönüştürmeyi planlıyor. Ancak kullanıcıların bu değişime nasıl tepki vereceği, özelliğin geleceğini belirleyecek en kritik faktör olacak.