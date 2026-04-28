YouTube'a yapay zekâ geliyor: "YouTube'a Sor" dönemi başladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zekâ stratejisini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda YouTube için "Ask YouTube" adı altında sürpriz bir özellik duyuruldu. Kullanıcılar, özellik sayesinde karmaşık sorular sorarak doğrudan video ve metin tabanlı yanıtlar alabilecek. Sistem, yalnızca sonuç göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bağlamsal özetler ve ilgili zaman damgalarıyla içerik keşfini kolaylaştırıyor.

Videolar, sohbet ederek bulunacak

Yeni özellik, klasik arama çubuğuna eklenen bir buton üzerinden aktif ediliyor. Kullanıcılar buradan örneğin bir gezi planı ya da tarihsel bir olay hakkında detaylı sorular sorabiliyor. Yapay zekâ ise bu sorgulara uygun videoları, kısa açıklamalarla birlikte sunuyor. Üstelik sistem, takip sorularını da desteklediği için deneyim giderek daha "sohbet benzeri" bir hale geliyor.

Örneğin Apollo 11 Ay'a iniş hakkında yapılan bir aramada, görevin kısa özetiyle birlikte ilgili video kesitleri listelenebiliyor. Bu da kullanıcıların uzun videolar içinde aradıkları bilgiyi daha hızlı bulmasını sağlıyor. Ancak sistem henüz kusursuz değil. İlk testlerde bazı sonuçların hatalı bilgiler içerebildiği belirtiliyor. Bu da yapay zekâ destekli arama deneyiminin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Özelliğin şu an yalnızca ABD'deki 18 yaş üstü Premium kullanıcılarla sınırlı olarak test edildiğini de belirtelim. Genel tabloya bakıldığında YouTube'un bu hamlesi, platformu sadece bir video izleme aracı olmaktan çıkarıp, daha etkileşimli ve bilgi odaklı bir arama motoruna dönüştürmeyi planlıyor. Ancak kullanıcıların bu değişime nasıl tepki vereceği, özelliğin geleceğini belirleyecek en kritik faktör olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: