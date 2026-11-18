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Oynat YouTube, televizyondan yapılan izlenmeleri ölçme yöntemini değiştiriyor. Yeni sistemle aynı ekrandan video izleyen birden fazla kişi tahmin edilerek görüntülenme sayılarına eklenecek. Gizliliği koruyan istatistiksel modellerle çalışacak bu yöntem, kamera veya mikrofon kullanmadan demografik verilerden yararlanacak. Böylece uzun videoların, Shorts içeriklerinin ve canlı yayınların görünürlüğü artacak. Yaşanan bu artış içerik üreticilerinin reklam gelirlerini ise doğrudan etkilemeyecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör YouTube, televizyon ekranından yapılan izlenmeleri ölçme yönteminde değişikliğe gidiyor. Platform, aynı ekrandan birden fazla kişinin video izlemesini mevcut sistemde yeterince hesaba katmadığını belirterek yeni bir ortak izleyici metriği üzerinde çalışıyor. Bu değişiklikle birlikte televizyon üzerinden izlenen uzun videoların, Shorts içeriklerinin ve canlı yayınların herkese açık görüntülenme sayıları daha yüksek görünebilecek.

YouTube birden fazla izleyiciyi nasıl sayacak?

YouTube Creator Insider tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sistem, aynı anda içerik izleyen kişilerin sayısını tahmin ederek görüntülenme verilerine ekleyecek. Böylece içerik üreticilerinin videolarının gerçek erişimini daha doğru değerlendirmesi amaçlanıyor. Yeni sistemin çalışma şekliyle ilgili en önemli ayrıntı ise gizlilik.

YouTube, televizyon karşısında kaç kişinin bulunduğunu belirlemek için kamera, mikrofon veya başka bir cihaz kullanmayacağını özellikle vurguluyor. Bunun yerine demografik eğilimler ve izleme saatleri gibi verilerden yararlanan, gizliliği koruyan istatistiksel bir model kullanılacak. Gerçek yaşam testlerinden elde edilen verilerle kalibre edilecek bu sistem, aynı içerik karşısında birden fazla kişinin bulunma ihtimalini hesaplayacak. Ancak YouTube, tahmin yönteminin teknik ayrıntılarını henüz paylaşmış değil.

Platform, bu yaklaşımın geleneksel televizyon yayıncılığı ve dijital yayın servislerinde kullanılan toplam izleyici tahminlerine benzer bir ölçüm sunacağını belirtiyor.

Görüntülenme sayısı artacak ancak gelir değişmeyecek

Yeni ölçüm sistemiyle birlikte içeriklerin herkese açık görüntülenme sayıları ve izlenme süreleri daha yüksek görünecek. Bu veriler, içerik üreticilerinin kanal stratejilerini belirlemesine ve markalarla yaptığı iş birliklerinde videolarının erişimini daha doğru aktarmasına yardımcı olabilir. Ancak ortak izleyici metriği, içerik üreticilerinin reklam gelirlerini artırmayacak.

YouTube, bu ek görüntülenmelerin reklam kazançlarına veya YouTube İş Ortağı Programı'na (YPP) katılım koşullarına etki etmeyeceğini açıkladı. Kazançlar, AdSense ödemeleri ve programa uygunluk değerlendirmeleri mevcut nitelikli görüntülenme ve izlenme saati kriterleri üzerinden hesaplanmaya devam edecek.

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Son olarak yeni sistemin geçmiş görüntülenme verilerine geriye dönük olarak uygulanmayacağını belirtelim. Dolayısıyla değişiklik, devreye alındıktan sonraki televizyon izlenmelerini etkileyecek.

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