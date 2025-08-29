YouTube’a içerik üreticiler için yeni para kazanma özelliği geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların sadece içerik üretmeyip aynı zamanda gelir elde etmelerine de olanak tanıyan YouTube, reklamlar, kanal üyelikleri, Super Chat ve ücretli çıkartmalar gibi pek çok gelir yöntemi sunuyor. Bu sayede birçok içerik üreticisinin tam zamanlı olarak gelir elde etmesine imkan tanınıyor. Şimdi ise YouTube, bu araçlara bir yenisini daha ekliyor.

Gift Golas özelliği geliyor

Aktarılanlara göre YouTube, şimdi de "Gift Goals" adı verilen yeni bir gelir özelliğini test etmeye başladı. Şu anda özellik yalnızca ABD merkezli içerik üreticileri mobil cihazlarda dikey canlı yayınları için kullanılabiliyor. Yeni özellik, içerik üreticilerinin belirli bir bağış miktarına ulaşıldığında izleyicilere ödül sunmasına imkan tanıyor.

Geçen yıl Super Chat’ler için sunulan Goals özelliği, içerik üreticilerinin yayın sırasında izleyici etkileşimini artırmak ve ödüller sunmak için hedefler belirlemesine imkan tanıyordu. Şimdi YouTube, bu sistemi tüm canlı yayın içerik üreticilerine genişleterek süreci oyunlaştırıyor ve etkileşimi artırmayı amaçlıyor.

Ayrıca platform, izleyici etkileşimine göre sıralama yapan bir liderlik tablosu üzerinde testler yapıyor ve “Jewels” canlı bağış seçeneğini de yaygınlaştırıyor. Bu tür özellikler, izleyicilerin rekabetçi şekilde bağış yapmasını teşvik ederek içerik üreticilerinin gelirlerini artırmayı hedefliyor.

YouTube, özelliğin şu an için sadece ABD’de test edildiğini ve ilerleyen dönemde genişletme planlarıyla ilgili detayların paylaşılacağını belirtti. İçerik üreticileri için yeni bir gelir kapısı olarak görülen Gift Goals, platformdaki etkileşimi ve gelir fırsatlarını artırmayı amaçlıyor.

