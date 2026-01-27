YouTube, bu kullanışlı özelliği ücretli hale getirebilir!

Oynatma hızı ayarı sadece Premium abonelerine sunulabilir
YouTube’un en sevilen özelliklerinden biri oynatma hızı ayarı. Bu seçenek, videoları daha hızlı ya da daha yavaş izlemeye olanak tanıyor. Şimdiye kadar herkesin erişimine açık olan bu özellik yakında sadece Premium abonelik sahiplerine sunulabilir.
Reddit’te paylaşılan bir gönderiye göre YouTube şu anda yeni bir deneme yürütüyor. Bu test kapsamında kullanıcılar iki gruba ayrılmış durumda. A Grubu’ndaki kullanıcılar oynatma hızlarını ücretsiz şekilde kullanmaya devam ederken, B Grubu’ndakiler için bu özellik ücretli hale getirilmiş. Paylaşımı yapan kullanıcı, iki farklı hesabının iki farklı gruba düştüğünü ve bu sayede denemeyi fark ettiğini söylüyor.
Eğer YouTube bu denemeden istediği sonuçları elde ederse, oynatma hızı ayarı kalıcı olarak yalnızca Premium abonelere sunulan bir özellik haline gelebilir. Tabi bu durumda birçok kullanıcının tepkisiyle karşılacağı kesin.
