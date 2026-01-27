Giriş
    YouTube, bu kullanışlı özelliği ücretli hale getirebilir!

    YouTube, daha fazla kullanıcıyı Premium aboneliğe çekmek için çaba sarfediyor. Şimdiye kadar herkesin erişimine açık olan oynatma hızı ayarı, yakında sadece Premium abonelerine sunulabilir.

    YouTube, bu kullanışlı özelliği ücretli hale getirebilir! Tam Boyutta Gör
    YouTube, daha fazla kullanıcıyı Premium aboneliğe çekmek için, birçok kullanıcının sık kullandığı bir özelliği paralı yapmaya hazırlanıyor. Premium şu anda reklamsız izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı indirme gibi pek çok ayrıcalık sağlıyor.

    Oynatma hızı ayarı sadece Premium abonelerine sunulabilir

    YouTube’un en sevilen özelliklerinden biri oynatma hızı ayarı. Bu seçenek, videoları daha hızlı ya da daha yavaş izlemeye olanak tanıyor. Şimdiye kadar herkesin erişimine açık olan bu özellik yakında sadece Premium abonelik sahiplerine sunulabilir.

    Reddit’te paylaşılan bir gönderiye göre YouTube şu anda yeni bir deneme yürütüyor. Bu test kapsamında kullanıcılar iki gruba ayrılmış durumda. A Grubu’ndaki kullanıcılar oynatma hızlarını ücretsiz şekilde kullanmaya devam ederken, B Grubu’ndakiler için bu özellik ücretli hale getirilmiş. Paylaşımı yapan kullanıcı, iki farklı hesabının iki farklı gruba düştüğünü ve bu sayede denemeyi fark ettiğini söylüyor.

    Eğer YouTube bu denemeden istediği sonuçları elde ederse, oynatma hızı ayarı kalıcı olarak yalnızca Premium abonelere sunulan bir özellik haline gelebilir. Tabi bu durumda birçok kullanıcının tepkisiyle karşılacağı kesin.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/youtube-premium-playback-speed-experiment-3635209/ https://www.reddit.com/r/youtube/comments/1qmld0k/youtube_and_playback_speeds/
    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

