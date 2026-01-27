YouTube, bu kullanışlı özelliği ücretli hale getirebilir!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, daha fazla kullanıcıyı Premium aboneliğe çekmek için, birçok kullanıcının sık kullandığı bir özelliği paralı yapmaya hazırlanıyor. Premium şu anda reklamsız izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı indirme gibi pek çok ayrıcalık sağlıyor.

Oynatma hızı ayarı sadece Premium abonelerine sunulabilir

YouTube’un en sevilen özelliklerinden biri oynatma hızı ayarı. Bu seçenek, videoları daha hızlı ya da daha yavaş izlemeye olanak tanıyor. Şimdiye kadar herkesin erişimine açık olan bu özellik yakında sadece Premium abonelik sahiplerine sunulabilir.

Reddit’te paylaşılan bir gönderiye göre YouTube şu anda yeni bir deneme yürütüyor. Bu test kapsamında kullanıcılar iki gruba ayrılmış durumda. A Grubu’ndaki kullanıcılar oynatma hızlarını ücretsiz şekilde kullanmaya devam ederken, B Grubu’ndakiler için bu özellik ücretli hale getirilmiş. Paylaşımı yapan kullanıcı, iki farklı hesabının iki farklı gruba düştüğünü ve bu sayede denemeyi fark ettiğini söylüyor.

Eğer YouTube bu denemeden istediği sonuçları elde ederse, oynatma hızı ayarı kalıcı olarak yalnızca Premium abonelere sunulan bir özellik haline gelebilir. Tabi bu durumda birçok kullanıcının tepkisiyle karşılacağı kesin.

