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    YouTube'dan Türkiye'deki çocuklar için büyük değişiklik: Ebeveynler sınır koyabilecek

    YouTube, Türkiye'de gözetimli çocuk hesaplarını kullanıma sundu. Yeni sistem, yaşa uygun içerik filtreleri, gelişmiş ebeveyn kontrolleri ve Shorts sınırlayıcısı gibi özellikler getiriyor.

    YouTube çocuk hesabı özelliği açıldı: Nasıl kullanılır? Tam Boyutta Gör
    YouTube, Türkiye’deki çocukların dijital dünyada güvenliği için önemli bir özelliği kullanıma sundu. “Gözetimli Çocuk Hesapları” özelliğiyle ebeveynler, çocuklarının izleyebileceği içerikleri yaş grubuna göre belirleyebilecek, Shorts kullanımını sınırlandırabilecek veya tamamen kapatabilecek. Bugün itibarıyla platforma eklenen bu özellik kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak.

    Ebeveynler, çocukları için uluslararası yaş derecelendirme sistemleriyle uyumlu şekilde üç farklı içerik seviyesi arasından seçim yapabiliyor:

    • Keşfet (9+ Yaş): Eğitim içerikleri, öğretici videolar, el sanatları ve dans videoları gibi içeriklere erişim sağlıyor.
    • Daha Fazlasını Keşfet (13+ Yaş): İlk seviyeye ek olarak oyun videoları ve canlı yayınları da kapsıyor.
    • YouTube'un Büyük Bir Kısmı: 18 yaş ve üzeri olarak derecelendirilen içerikler hariç platformdaki videoların büyük bölümüne erişim sunuyor.



    Yeni sistem, ebeveynlerin YouTube uygulaması veya Google Family Link üzerinden oluşturabileceği çocuk hesaplarıyla çalışıyor. Bu hesap türü kullanılarak çocukların yaşlarına uygun içeriklere erişmesini sağlarken, ebeveynlere de gelişmiş denetim araçları sunuyor. 8 yaş altındaki çocuklara yönelik hazırlanan YouTube Kids platformundan tamamen bağımsız ve farklı yapıdaki bu yeni özellik, 9-18 yaş grubundaki çocukların YouTube’da daha güvenli içerikler izlemesini sağlıyor.

    Shorts’a süre sınırı veya tamamen kapatma seçeneği

    Shorts’taki kısa videolar çocukların hızlı içerik tüketme alışkanlığında ve uzun vadede gerçek hayatta mutluluğu elde etme duygusunda olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Yeni özellik sayesinde ebeveynler, çocuklarının Shorts’ta geçireceği süreye sınır koyabiliyor. Shorts akışı zamanlayıcısı ile günlük sınır belirleyebilir veya Shorts’u tamamen kapatabilirsiniz.



    Çocuk hesapları yorum yapamayacak

    “Gözetimli Çocuk Hesapları” özelliğiyle 18 yaş altındaki çocukların içerik oluşturma ve yorum yazma gibi standart YouTube özellikleri devre dışı bırakılıyor. Ayrıca reklamlar kişiselleştirilmiyor ve otomatik oynatma varsayılan olarak kapalı geliyor. Bilinçli izleme alışkanlıklarını teşvik eden "Ara Ver" ve "Uyku Vakti" uyarıları gösteriliyor. Genç hesapların içerik oluşturma işlemleri ebeveynlere bildiriliyor. Kolay hesap bağlama, video yüklenmesi ya da canlı yayın başlatılması durumunda ebeveynleri bilgilendiren e-posta bildirimleri ve kanal etkinliğine ilişkin bilgiler sunuyor.

    YouTube Sağlık Direktörü Garth Graham, şu değerlendirmede bulundu: "Gençleri dijital dünyadan uzak tutmak değil, dijital dünyada korumak bizim için bir zorunluluk. Çocuk ve genç hesapları gibi kapsamlı güvenlik önlemleri, gençlere öğrenip keşfedebilecekleri bir alan sunmaya devam etmemizi sağlıyor; aynı zamanda doğru araçların ve sınırların hayata geçirilmesiyle onların güvende kalmasını ve ailelerin tercih hakkına sahip olmasını güvence altına alıyor."

    YouTube çocuk hesabı özelliği nasıl açılır?

    Kurulum için YouTube uygulamasındaki veya web sitesi menüsündeki Aile Merkezi'ne girmek yeterli. Hesaplar, Google Family Link uygulaması üzerinden de oluşturulabiliyor.

    • Android: YouTube uygulamasında oturum açın. Sağ alt köşedeki "Siz" sekmesine dokunun. Ayarlar'a, ardından Aile Merkezi'ne dokunun.
    • Masaüstü: Bilgisayarınızdan YouTube'da oturum açın. Profil resminize, ardından Ayarlar'a tıklayın. Aşağı kaydırarak Aile Merkezi'ne gidin ve "Çocuk profillerini ve gençlere yönelik özellikleri yönetin"e tıklayın.
    • iPhone/iPad: YouTube uygulamasında oturum açın. Sağ alt köşedeki "Siz" sekmesine dokunun. Ayarlar'a, ardından Aile Merkezi'ne dokunun.
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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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