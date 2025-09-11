YouTube, çok dilli sesli dublaj özelliğini küresel kullanıma açıyor

Bu özellik ile beraber, bir içerik üreticisi yeni bir video yüklediğinde, video yayımlandıktan çok kısa süre sonra Türkiye, Kore, Brezilya, Hindistan gibi farklı ülkelerdeki izleyiciler videoyu kendi dillerinde seslendirilmiş versiyonuyla izleyebilecek. Videolardaki seslendirme yapay zeka tarafından gerçekleştirilecek.
YouTube, çok dilli seslendirmeyi deneyen kanallarda videonun birincil dili dışındaki izlenme süresinin ortalama %25’inden fazlasını oluşturduğunu söylüyor. Yani bu özellik, farklı dillere hitap ederek içeriklerin erişimini ve izlenme süresini ciddi şekilde artırıyor.
YouTube'nin açıklamasına göre, Jamie Oliver kanalında, çok dilli ses ve içerik kullanımı, izlenmelerin 3 katına çıkmasına yardımcı olmuş. Popüler yaratıcılar MrBeast ve Mark Rober gibi isimler, her bir videolarını ortalama 30’dan fazla dilde seslendirme ile yayınlıyor. Bu sayede, farklı coğrafyalara uzanarak izleyici kitlesini büyütüyorlar.
YouTube ayrıca, pilot aşamasında bazı içerik üreticilerinin çok dilli thumbnail (küçük resim) kullanmayı test ettiğini belirtiyor. Bu özellikle beraber thumbnailler izleyicilerin dil tercihlerine göre otomatik olarak değişebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...