    YouTube, çok dilli sesli dublaj özelliğini küresel kullanıma açıyor

    YouTube, uzun zamandır test ettiği "Çok Dilli Seslendirme" özelliğini önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanıma açacağını duyurdu. Böylece videolar, yapay zeka ile farklı dillere çevrilecek.

    YouTube, çok dilli sesli dublaj özelliğini küresel kullanıma açıy Tam Boyutta Gör
    YouTube, içeriğini daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen içerik üreticileri için uzun zamandır test ettiği "Çok Dilli Seslendirme" (Multi-Language Audio) özelliğini önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanıma açacağını duyurdu.

    Bu özellik ile beraber, bir içerik üreticisi yeni bir video yüklediğinde, video yayımlandıktan çok kısa süre sonra Türkiye, Kore, Brezilya, Hindistan gibi farklı ülkelerdeki izleyiciler videoyu kendi dillerinde seslendirilmiş versiyonuyla izleyebilecek. Videolardaki seslendirme yapay zeka tarafından gerçekleştirilecek.

    YouTube, çok dilli seslendirmeyi deneyen kanallarda videonun birincil dili dışındaki izlenme süresinin ortalama %25’inden fazlasını oluşturduğunu söylüyor. Yani bu özellik, farklı dillere hitap ederek içeriklerin erişimini ve izlenme süresini ciddi şekilde artırıyor. 

    YouTube'nin açıklamasına göre, Jamie Oliver kanalında, çok dilli ses ve içerik kullanımı, izlenmelerin 3 katına çıkmasına yardımcı olmuş. Popüler yaratıcılar MrBeast ve Mark Rober gibi isimler, her bir videolarını ortalama 30’dan fazla dilde seslendirme ile yayınlıyor. Bu sayede, farklı coğrafyalara uzanarak izleyici kitlesini büyütüyorlar.

    YouTube ayrıca, pilot aşamasında bazı içerik üreticilerinin çok dilli thumbnail (küçük resim) kullanmayı test ettiğini belirtiyor. Bu özellikle beraber thumbnailler izleyicilerin dil tercihlerine göre otomatik olarak değişebilecek.

    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 7 saat önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

