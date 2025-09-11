YouTube, çok dilli sesli dublaj özelliğini küresel kullanıma açıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, içeriğini daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen içerik üreticileri için uzun zamandır test ettiği "Çok Dilli Seslendirme" (Multi-Language Audio) özelliğini önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanıma açacağını duyurdu.

Bu özellik ile beraber, bir içerik üreticisi yeni bir video yüklediğinde, video yayımlandıktan çok kısa süre sonra Türkiye, Kore, Brezilya, Hindistan gibi farklı ülkelerdeki izleyiciler videoyu kendi dillerinde seslendirilmiş versiyonuyla izleyebilecek. Videolardaki seslendirme yapay zeka tarafından gerçekleştirilecek.

YouTube, çok dilli seslendirmeyi deneyen kanallarda videonun birincil dili dışındaki izlenme süresinin ortalama %25’inden fazlasını oluşturduğunu söylüyor. Yani bu özellik, farklı dillere hitap ederek içeriklerin erişimini ve izlenme süresini ciddi şekilde artırıyor.

Spotify, kayıpsız ses kalitesini sunmaya başladı 1 gün önce eklendi

YouTube'nin açıklamasına göre, Jamie Oliver kanalında, çok dilli ses ve içerik kullanımı, izlenmelerin 3 katına çıkmasına yardımcı olmuş. Popüler yaratıcılar MrBeast ve Mark Rober gibi isimler, her bir videolarını ortalama 30’dan fazla dilde seslendirme ile yayınlıyor. Bu sayede, farklı coğrafyalara uzanarak izleyici kitlesini büyütüyorlar.

YouTube ayrıca, pilot aşamasında bazı içerik üreticilerinin çok dilli thumbnail (küçük resim) kullanmayı test ettiğini belirtiyor. Bu özellikle beraber thumbnailler izleyicilerin dil tercihlerine göre otomatik olarak değişebilecek.

