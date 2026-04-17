YouTube'da artık Shorts videolarını kapatmak mümkün

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, uzun süredir agresif şekilde öne çıkardığı Shorts formatı için kullanıcıların elini rahatlatan önemli bir adım attı. Artık Shorts içeriklerini neredeyse tamamen ortadan kaldırmak mümkün.

İzlenme süre sınırı artık 0 dakikaya düşürülebiliyor

Daha önce platform, kısa video akışını sınırlamak için bir zamanlayıcı sunmuştu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar Shorts izleme süresini 15 dakika ile 2 saat arasında kısıtlayabiliyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte bu sınır 0 dakikaya kadar indirilebiliyor.

YouTube uygulamasının Ayarlar bölümündeki Zaman yönetimi kısmından Shorts Akışı kullanım sınırı seçeneğine tıklayarak özelliğe erişebilirsiniz. Etkinleştirildikten sonra, Kısa Videolar sekmesine dokunduğunuzda "süre sınırı aşıldı" mesajı görüntülenecek ve akışa erişiminiz engellenecek. Ancak, uygulamanın diğer bölümlerinde, örneğin Abonelikler akışında, kısa videoları görmeye devam edebilirsiniz.

