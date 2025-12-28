Giriş
    YouTube'da yapay zekâ krizi: Kısa videoların üçte biri artık "yapay içerik"

    Yeni bir araştırmaya göre YouTube’da kullanıcıların karşısına çıkan kısa videoların üçte biri yapay zekâ tarafından üretiliyor. Bu durum, platforma olan güveni ciddi şekilde sarsıyor.

    YouTube'daki kısa videoların üçte biri artık 'yapay içerik' Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, dijital içerik üretiminde büyük bir dönüşüm yaratırken, bu dönüşümün olumsuz etkileri de giderek daha görünür hâle geliyor. Video düzenleme platformu Kapwing tarafından yapılan yeni bir araştırma, YouTube'daki kısa videoların (Shorts) önemli bir bölümünün yapay zekâ tarafından üretildiğini ortaya koydu.

    Araştırmaya göre, yeni kullanıcıların karşısına çıkan kısa videoların yaklaşık yüzde 33'ü, "yapay zekâ çöplüğü" olarak tanımlanan, düşük emekle üretilmiş ve yalnızca dikkat çekmeyiamaçlayan içeriklerden oluşuyor. Bu videoların büyük bölümü, özgünlükten uzak ve anlamsız görsellerden meydana geliyor.

    Yapay zekâ içeriği gerçek üreticileri geri plana itiyor

    Kapwing ekibi, araştırma kapsamında yeni açılmış bir YouTube hesabıyla önerilen ilk 500 kısa videoyu tek tek inceleyerek analiz etti. Ayrıca farklı ülkelerdeki en popüler 100 kanalın takipçi sayılarını ve tahmini gelirlerini değerlendirdi. Ortaya çıkan tablo, profesyonel içerik üreticileri açısından oldukça endişe verici.

    Örneğin Hindistan merkezli "Bandar Apna Dost" adlı kanal, yapay zekâ ile oluşturulmuş maymun videoları sayesinde yılda yaklaşık 4 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu durum, haftalarca emek harcayan içerik üreticilerinin geri planda kalmasına ve platformun kalite algısının zedelenmesine yol açıyor.

    YouTube'daki kısa videoların üçte biri artık 'yapay içerik' Tam Boyutta Gör
    Uzmanlara göre YouTube, bir yandan yapay zekâyı inovasyonun temel unsuru olarak konumlandırırken, diğer yandan reklam verenlerin anlamsız ve düşük kaliteli içeriklerin yanında görünmek istememesi nedeniyle zor bir dengeyle karşı karşıya. Araştırma, uzun vadede kullanıcıların platforma olan güveninin azalabileceğini ve gerçek, nitelikli içeriği bulmanın giderek daha zor hâle geleceğini ortaya koyuyor.
