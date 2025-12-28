YouTube'da yapay zekâ krizi: Kısa videoların üçte biri artık "yapay içerik"

Araştırmaya göre, yeni kullanıcıların karşısına çıkan kısa videoların yaklaşık yüzde 33'ü, "yapay zekâ çöplüğü" olarak tanımlanan, düşük emekle üretilmiş ve yalnızca dikkat çekmeyiamaçlayan içeriklerden oluşuyor. Bu videoların büyük bölümü, özgünlükten uzak ve anlamsız görsellerden meydana geliyor.
Yapay zekâ içeriği gerçek üreticileri geri plana itiyor
Kapwing ekibi, araştırma kapsamında yeni açılmış bir YouTube hesabıyla önerilen ilk 500 kısa videoyu tek tek inceleyerek analiz etti. Ayrıca farklı ülkelerdeki en popüler 100 kanalın takipçi sayılarını ve tahmini gelirlerini değerlendirdi. Ortaya çıkan tablo, profesyonel içerik üreticileri açısından oldukça endişe verici.
Örneğin Hindistan merkezli "Bandar Apna Dost" adlı kanal, yapay zekâ ile oluşturulmuş maymun videoları sayesinde yılda yaklaşık 4 milyon dolar gelir elde ediyor. Bu durum, haftalarca emek harcayan içerik üreticilerinin geri planda kalmasına ve platformun kalite algısının zedelenmesine yol açıyor.