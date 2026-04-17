Çocukları şiddete teşvik nedeniyle YouTube’daki “Minecraft Parodileri” kanalı engellendi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Okullardaki silahlı saldırıların ardından çocukları etkileyebilecek dijital içerikler mercek altına alınmaya başlandı. YouTube’de 7,5 milyon aboneye sahip olan “Minecraft Parodileri” isimli kanala soruşturma açıldı ve kanal erişime engellendi.

“Minecraft Parodileri” isimli YouTube kanalında şiddet, tehdit ve ağır psikolojik travmalar oluşturabilecek hikayeler “parodi” adı altında sunuluyor. Bu içerikler YouTube Kids platformunda yer alıyor. Çocuklar bu içerikleri seyredebiliyor. Kanalda 2 bin 550’ü aşkın video yer alıyor ve toplam görüntülenme sayısı 7 milyarı geçmiş durumda.

Şiddet içerikli eylemlere teşvik eden paylaşımlar tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan okullara, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, YouTube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın, özellikle okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu hesap hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, talep üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: