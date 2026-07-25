YouTube'dan içerik üreticilerine yapay zeka destekli yeni araç

YouTube Shorts, küçük resim araçlarını yapay zekayla genişletiyor
YouTube'un açıkladığı değişiklik kapsamında, YouTube Studio'nun masaüstü sürümündeki İçerik sekmesi üzerinden yalnızca yeni yüklenen Shorts videolarına değil, daha önce yayımlanmış kısa videolara da sonradan özel küçük resim eklenebiliyor. Böylece içerik üreticileri eski videolarını da güncelleyerek daha dikkat çekici görseller kullanma fırsatı elde ediyor. Platform, bu özelliğin şu an için YouTube İş Ortağı Programı kapsamındaki hesaplarla sınırlı olduğunu, ancak gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulmasının planlandığını ifade ediyor.
Güncellemenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise YouTube'un içerik yönetim platformuna entegre edilen Ask Studio aracına eklenen yapay zeka destekli küçük resim oluşturma özelliği oldu. İçerik üreticileri artık sisteme yeni videoları için küçük resim hazırlaması yönünde komut verebiliyor. Oluşturulan tasarımlar üzerinde düzen, renk paleti ve diğer görsel unsurlar yine metin tabanlı komutlarla değiştirilebiliyor. YouTube, üretilen görsellerin videonun konusu ve içerik üreticisinin tarzı dikkate alınarak kişiselleştirileceğini belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: