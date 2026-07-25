YouTube'dan içerik üreticilerine yapay zeka destekli yeni araç

Tam Boyutta Gör YouTube, YouTube Shorts küçük resim oluşturma sürecini geliştiren yeni özelliklerini duyurdu. Platform, YouTube İş Ortağı Programı'na (YPP) dahil olan içerik üreticilerinin artık Shorts videolarına özel küçük resimler yükleyebilmesine olanak tanıyor. Bununla birlikte masaüstünde yeni kare seçme seçenekleri ve yapay zeka destekli küçük resim oluşturma aracı da kullanıma sunuldu.

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YouTube Shorts, küçük resim araçlarını yapay zekayla genişletiyor

YouTube'un açıkladığı değişiklik kapsamında, YouTube Studio'nun masaüstü sürümündeki İçerik sekmesi üzerinden yalnızca yeni yüklenen Shorts videolarına değil, daha önce yayımlanmış kısa videolara da sonradan özel küçük resim eklenebiliyor. Böylece içerik üreticileri eski videolarını da güncelleyerek daha dikkat çekici görseller kullanma fırsatı elde ediyor. Platform, bu özelliğin şu an için YouTube İş Ortağı Programı kapsamındaki hesaplarla sınırlı olduğunu, ancak gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulmasının planlandığını ifade ediyor.

Masaüstü deneyiminde yapılan bir diğer değişiklik ise Shorts videolarından seçilebilecek önerilen karelerle ilgili oldu. İçerik üreticileri artık kısa videoları için sistem tarafından sunulan üç farklı kare arasından seçim yapabiliyor. Benzer özellik uzun formatlı videolarda daha önce kullanılabiliyordu ancak Shorts tarafında bulunmuyordu. Mobil uygulamada ise mevcut kullanım devam ediyor ve kullanıcılar videolarındaki herhangi bir kareyi küçük resim olarak belirleyebiliyor.

Güncellemenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise YouTube'un içerik yönetim platformuna entegre edilen Ask Studio aracına eklenen yapay zeka destekli küçük resim oluşturma özelliği oldu. İçerik üreticileri artık sisteme yeni videoları için küçük resim hazırlaması yönünde komut verebiliyor. Oluşturulan tasarımlar üzerinde düzen, renk paleti ve diğer görsel unsurlar yine metin tabanlı komutlarla değiştirilebiliyor. YouTube, üretilen görsellerin videonun konusu ve içerik üreticisinin tarzı dikkate alınarak kişiselleştirileceğini belirtiyor.

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YouTube'dan içerik üreticilerine yapay zeka destekli yeni araç

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