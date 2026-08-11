YouTube para kazanma şartları değişiyor, küçük hesaplara kötü haber

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Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır İş Ortağı Programı ile içerik üreticilerine gelir paylaşımı yapan YouTube, özellikle küçük hesapları olumsuz etkileyecek bir karar aldı. İş Ortağı Programı’na dahil olmak artık eskisinden daha zor.

YouTube küçük hesapları diskalifiye ediyor

Yayınlanan duyuruya göre 1 Şubat 2027 tarihinden itibaren İş Ortağı Programı’na başvuracaklar için şartlar güncellendi. Artık son 365 günde 8000 saat geçerli izlenme ya da son 90 günde 20 milyon Shorts görüntülemesi elde etmek gerekecek. Mevcut durumda ise 4000 saat izlenme ve 10 milyon Shorts görüntülemesi gerekiyor.

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Şartlar şu anda programda mevcut olan hesapları kapsamıyor ancak programdan çıkarılıp yeniden başvurması gerekenler için yine yeni şartlar söz konusu. Özellikle kanalını büyütmeye çalışan ve para kazanma amacında olan küçük hesaplar için YouTube İş Ortağı olmak oldukça zorlaştı.

Aynı durum X platformunda da geçerli. Eylül ayı itibariyle gelir ortaklığı için 5 milyon standart görüntüleme şartı yerine 500 bin onaylanmış ana sayfa görüntülemesi gerekecek ve bu herkes için geçerli olacak. Pek çok kaynak YouTube ve X gibi platformların artık reklam gelirlerine çok katkı yapmayan hesaplara gelir payı vermek istemediğini iddia ediyor.

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