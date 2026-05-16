YouTube, deepfake tespit aracını tüm içerik üreticilerine açtı

Tam Boyutta Gör YouTube, yapay zekâ ile üretilen deepfake videolara karşı geliştirdiği benzerlik tespit aracını daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmaya hazırlanıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda 18 yaş ve üzerindeki tüm içerik üreticileri, platforma yüklenen videolarda yüzlerinin izinsiz kullanılıp kullanılmadığını kontrol edebilecek. Daha önce yalnızca belirli kullanıcı gruplarına açık olan sistem, artık yeni başlayan üreticilerden uzun yıllardır platformda bulunan kanallara kadar daha geniş bir erişim alanına sahip olacak.

Platformun geliştirdiği araç, yüklenen videoları otomatik olarak tarayarak kullanıcı yüzleriyle eşleşen içerikleri tespit etmeye çalışıyor. Sistem doğrudan bir deepfake algılama motoru gibi çalışmaktan ziyade, yüz benzerliği analizi üzerinden ilerliyor. Bu yaklaşım, sosyal medya platformlarında son dönemde sıkça tartışılan izinsiz yüz kullanımı problemini azaltmayı hedefliyor. Özellikle gerçek görüntüler ile yapay zekâ üretimi videolar arasındaki farkın giderek belirsizleşmesi, teknoloji şirketlerini daha gelişmiş doğrulama mekanizmaları geliştirmeye yönlendiriyor.

YouTube’un yeni sistemi, içerik üreticilerinin bilgisayar üzerinden YouTube Studio’ya giriş yaparak kayıt oluşturmasıyla aktif hale geliyor. Kullanıcıların “İçerik Tespiti”sekmesindeki “Benzerlik” bölümüne erişmesi gerekiyor. Süreç yalnızca hesap doğrulamasıyla sınırlı değil; aynı zamanda QR kod taraması, kimlik belgesi yükleme ve özçekim videosu doğrulaması gibi çok aşamalı güvenlik adımları da içeriyor. Bu yapı, sistemin yanlış eşleşme oranlarını düşürmek için geliştirildiğini gösteriyor.

Araç aktif hale getirildikten sonra YouTube, platforma yüklenen videoları arka planda sürekli analiz edecek. Eğer bir videoda kullanıcının yüzüne benzeyen bir içerik tespit edilirse, sistem bunu “potansiyel eşleşme” olarak işaretleyecek. İçerik üreticileri daha sonra ilgili videoyu inceleyerek kaldırma talebi oluşturabilecek. Bu süreçte YouTube, yalnızca görsel kullanımın değil, ses benzerliğinin de değerlendirilmesini istiyor. Ancak mevcut sürüm yalnızca yüz benzerliği üzerinden çalışıyor ve doğrudan ses klonlama tespiti yapamıyor.

Şirketin açıklamalarına göre araç ilk kez 2024 yılında ön izleme aşamasında gösterildi. 2025’in sonlarına doğru ise sınırlı erişimle kullanıma sunuldu. İlk aşamada yalnızca YouTube İş Ortağı Programı üyeleri sistemi kullanabiliyordu. Bu programa dahil olmak için kanalların en az 1.000 aboneye ulaşması ve belirli izlenme kriterlerini karşılaması gerekiyordu. Daha sonra gazeteciler ve politikacılar gibi kamuoyu açısından daha yüksek risk grubunda değerlendirilen kullanıcılar da sisteme dahil edildi. Şimdi ise şirket, erişim sınırlarını kaldırarak sistemi tüm yetişkin içerik üreticilerine açıyor.

