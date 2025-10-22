YouTube, deepfake içerikleri bitirecek benzerlik tespit aracını tanıttı

Yalnızca Deepfake videolar tespit edilecek, sesleri kapsamıyor
Benzerlik algılama aracı, YouTube Studio'da içerik algılama sekmesi altında olacak. Fotoğraflı kimlik ve selfie videosu gerektiren kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra içerik üreticileri, yüzlerini kullanan yapay zeka tarafından oluşturulmuş herhangi bir video olup olmadığı konusunda uyarılacak. YouTube Studio, başlık, kanal, izlenme ve konuşma içeren bir video listesi ve kaldırma talebinde bulunma seçeneği sunacak.
YouTube İş Ortağı Programı üyesi içerik üreticileri, yıl sonuna kadar benzerlik tespit aracına erişebilecek. Aracın yalnızca kişinin yüzünün yapay zekayla değiştirildiği durumları kapsadığını belirtmek gerekiyor. Kişilerin sesleri de izinsiz olarak yapay zeka ile değiştirilip paylaşılabiliyor.