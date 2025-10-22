YouTube, deepfake içerikleri bitirecek benzerlik tespit aracını tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İçerik üreticileri, bugünden itibaren kendilerinin yapay zekayla oluşturulmuş videolarını tespit edip bildirmelerine olanak tanıyan yeni yapay zeka algılama özelliğine erişebilecek. YouTube, bu özelliğin içerik üreticilerin kimliğini korumak, izleyicilerin de deepfake videolarla yanıltılmasını önlemek için tasarlandığını belirtiyor.

Deepfake içeriklerin tespiti görünmez ışık ile yapılacak 2 ay önce eklendi

Yalnızca Deepfake videolar tespit edilecek, sesleri kapsamıyor

Benzerlik algılama aracı, YouTube Studio'da içerik algılama sekmesi altında olacak. Fotoğraflı kimlik ve selfie videosu gerektiren kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra içerik üreticileri, yüzlerini kullanan yapay zeka tarafından oluşturulmuş herhangi bir video olup olmadığı konusunda uyarılacak. YouTube Studio, başlık, kanal, izlenme ve konuşma içeren bir video listesi ve kaldırma talebinde bulunma seçeneği sunacak.

YouTube İş Ortağı Programı üyesi içerik üreticileri, yıl sonuna kadar benzerlik tespit aracına erişebilecek. Aracın yalnızca kişinin yüzünün yapay zekayla değiştirildiği durumları kapsadığını belirtmek gerekiyor. Kişilerin sesleri de izinsiz olarak yapay zeka ile değiştirilip paylaşılabiliyor.

