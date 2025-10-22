Giriş
    YouTube, deepfake içerikleri bitirecek benzerlik tespit aracını tanıttı

    YouTube, yeni yapay zeka benzerlik tespit aracını kullanıma sundu. Bu özellik, içerik üreticilerinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş veya değiştirilmiş videolarını bulmalarına yardımcı olacak.

    youtube deepfake yapay zeka benzerlik tespit aracı Tam Boyutta Gör
    İçerik üreticileri, bugünden itibaren kendilerinin yapay zekayla oluşturulmuş videolarını tespit edip bildirmelerine olanak tanıyan yeni yapay zeka algılama özelliğine erişebilecek. YouTube, bu özelliğin içerik üreticilerin kimliğini korumak, izleyicilerin de deepfake videolarla yanıltılmasını önlemek için tasarlandığını belirtiyor.

    Yalnızca Deepfake videolar tespit edilecek, sesleri kapsamıyor

    Benzerlik algılama aracı, YouTube Studio'da içerik algılama sekmesi altında olacak. Fotoğraflı kimlik ve selfie videosu gerektiren kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra içerik üreticileri, yüzlerini kullanan yapay zeka tarafından oluşturulmuş herhangi bir video olup olmadığı konusunda uyarılacak. YouTube Studio, başlık, kanal, izlenme ve konuşma içeren bir video listesi ve kaldırma talebinde bulunma seçeneği sunacak.

    YouTube İş Ortağı Programı üyesi içerik üreticileri, yıl sonuna kadar benzerlik tespit aracına erişebilecek. Aracın yalnızca kişinin yüzünün yapay zekayla değiştirildiği durumları kapsadığını belirtmek gerekiyor. Kişilerin sesleri de izinsiz olarak yapay zeka ile değiştirilip paylaşılabiliyor.

    Kaynakça https://support.google.com/youtube/answer/16440338 https://www.theverge.com/news/803818/youtube-ai-likeness-detection-deepfake
