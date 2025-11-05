Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube, İsrail’in Filistin’deki suçlarını gösteren videoları sessizce kaldırdı

    YouTube, Trump yönetiminin yaptırımlarını gerekçe göstererek üç Filistinli insan hakları örgütünün hesabını kapattı. İsrail’in ihlallerini belgeleyen 700’den fazla video silindi.

    YouTube Filistin’deki İsrail suçlarını gösteren videoları kaldırd Tam Boyutta Gör
    YouTube, üç önemli Filistinli insan hakları kuruluşuna ait hesapları kaldırarak İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki ihlallerini belgeleyen 700’den fazla videoyu sessizce sildi. Şirket, bu adımı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Trump yönetimi döneminde yürürlüğe giren yaptırımları gerekçe göstererek attı.

    Silinen hesaplar arasında Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights ve Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) yer alıyor. Bu kuruluşlar, yıllardır İsrail’in işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği sivil ölümleri, yıkımlar ve savaş suçlarını belgeleyen araştırma ve belgeseller yayımlıyordu.

    Silinen videolar arasında Filistinli-Amerikalı gazeteci Shireen Abu Akleh’in öldürülmesine ilişkin soruşturmalar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların hikâyeleri ve Gazze’deki yıkımı belgeleyen belgeseller yer alıyordu. Bir kısmı halen Internet Archive’ın Wayback Machine’inde veya alternatif platformlarda erişilebilir durumda olsa da çoğu tamamen kayboldu.

    YouTube boyun eğdi

    YouTube Filistin’deki İsrail suçlarını gösteren videoları kaldırd Tam Boyutta Gör
    Google’a ait olan YouTube, The Intercept’e yaptığı açıklamada, söz konusu Filistinli insan hakları kuruluşlarının hesaplarını ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırımları doğrultusunda ve bu yaptırımların gözden geçirilmesinden sonra sildiğini doğruladı. YouTube sözcüsü Boot Bullwinkle yaptığı açıklamada “Google, geçerli yaptırımlara ve ticaret uyum yasalarına uymayı taahhüt etmektedir” dedi.

    Ancak insan hakları savunucuları bu kararı, Filistinli sesleri susturma ve savaş suçlarına ilişkin delilleri ortadan kaldırma girişimi olarak nitelendirdi.

    Bilindiği üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işleme nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. ABD’deki Trump yönetimi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulamış ve mahkemeyle çalışan kişi ve kuruluşları hedef almıştı.

    Öte yandan Gazze’deki soykırım niteliğindeki saldırılardan önce bile YouTube, topluluk kurallarını Filistinli içerik üreticilere karşı çifte standartla uygulamakla eleştiriliyordu. YouTube’un bu şekilde hükümet baskılarına boyun eğmesinin tehlikeli bir emsal oluşturduğu da söyleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Bob Kelso +89 gecirdek +54 Can851 +52 NvdiaAmd +39 Jack! +37 Sahilli +35 Tek Yol Erken Seçim +28 Nevfel +26 freshwind +25 ThepianisT +25
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    22 Kişi Okuyor (8 Üye, 14 Misafir) 8 Masaüstü 14 Mobil
    Umut062, NightBlue-S, tbbtl ve 4 üye daha okuyor
    T
    GENEL İSTATİSTİKLER
    793 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    youtube, google ve
    5 etiket daha israil ABD filistin Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,2b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai matrix kronik sorunları benzin geri dönüş valfi arızası belirtileri egea start stop neden devreye girmez seat ibiza en çok tutulan modeli hangisi peugeot 508 1.6 puretech kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum