YouTube, İsrail’in Filistin’deki suçlarını gösteren videoları sessizce kaldırdı

Tam Boyutta Gör YouTube, üç önemli Filistinli insan hakları kuruluşuna ait hesapları kaldırarak İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki ihlallerini belgeleyen 700’den fazla videoyu sessizce sildi. Şirket, bu adımı ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Trump yönetimi döneminde yürürlüğe giren yaptırımları gerekçe göstererek attı.

Silinen hesaplar arasında Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights ve Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) yer alıyor. Bu kuruluşlar, yıllardır İsrail’in işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği sivil ölümleri, yıkımlar ve savaş suçlarını belgeleyen araştırma ve belgeseller yayımlıyordu.

Silinen videolar arasında Filistinli-Amerikalı gazeteci Shireen Abu Akleh’in öldürülmesine ilişkin soruşturmalar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların hikâyeleri ve Gazze’deki yıkımı belgeleyen belgeseller yer alıyordu. Bir kısmı halen Internet Archive’ın Wayback Machine’inde veya alternatif platformlarda erişilebilir durumda olsa da çoğu tamamen kayboldu.

YouTube boyun eğdi

Tam Boyutta Gör Google’a ait olan YouTube, The Intercept’e yaptığı açıklamada, söz konusu Filistinli insan hakları kuruluşlarının hesaplarını ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırımları doğrultusunda ve bu yaptırımların gözden geçirilmesinden sonra sildiğini doğruladı. YouTube sözcüsü Boot Bullwinkle yaptığı açıklamada “Google, geçerli yaptırımlara ve ticaret uyum yasalarına uymayı taahhüt etmektedir” dedi.

Ancak insan hakları savunucuları bu kararı, Filistinli sesleri susturma ve savaş suçlarına ilişkin delilleri ortadan kaldırma girişimi olarak nitelendirdi.

Bilindiği üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işleme nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. ABD’deki Trump yönetimi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulamış ve mahkemeyle çalışan kişi ve kuruluşları hedef almıştı.

Öte yandan Gazze’deki soykırım niteliğindeki saldırılardan önce bile YouTube, topluluk kurallarını Filistinli içerik üreticilere karşı çifte standartla uygulamakla eleştiriliyordu. YouTube’un bu şekilde hükümet baskılarına boyun eğmesinin tehlikeli bir emsal oluşturduğu da söyleniyor.

