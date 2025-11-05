YouTube, İsrail’in Filistin’deki suçlarını gösteren videoları sessizce kaldırdı

Silinen hesaplar arasında Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights ve Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) yer alıyor. Bu kuruluşlar, yıllardır İsrail’in işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği sivil ölümleri, yıkımlar ve savaş suçlarını belgeleyen araştırma ve belgeseller yayımlıyordu.
Silinen videolar arasında Filistinli-Amerikalı gazeteci Shireen Abu Akleh’in öldürülmesine ilişkin soruşturmalar, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların hikâyeleri ve Gazze’deki yıkımı belgeleyen belgeseller yer alıyordu. Bir kısmı halen Internet Archive’ın Wayback Machine’inde veya alternatif platformlarda erişilebilir durumda olsa da çoğu tamamen kayboldu.
YouTube boyun eğdi
Ancak insan hakları savunucuları bu kararı, Filistinli sesleri susturma ve savaş suçlarına ilişkin delilleri ortadan kaldırma girişimi olarak nitelendirdi.
Bilindiği üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işleme nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. ABD’deki Trump yönetimi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulamış ve mahkemeyle çalışan kişi ve kuruluşları hedef almıştı.
Öte yandan Gazze’deki soykırım niteliğindeki saldırılardan önce bile YouTube, topluluk kurallarını Filistinli içerik üreticilere karşı çifte standartla uygulamakla eleştiriliyordu. YouTube’un bu şekilde hükümet baskılarına boyun eğmesinin tehlikeli bir emsal oluşturduğu da söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
22 Kişi Okuyor (8 Üye, 14 Misafir) 8 Masaüstü 14 Mobil
793 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
youtube, google ve