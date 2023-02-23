Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube için yeni çözünürlük seçeneğini yolda: '1080p Premium'

    Youtube'un, '1080p Premium' adı verilen yeni bir çözünürlük seçeneği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni oynatma seçeneği, mobil kullanıcılar için daha yüksek bit hızı sunacak. 
    Oy Ver
    YouTube için yeni çözünürlük seçeneğini yolda: '1080p Premium' Tam Boyutta Gör
    YouTube'un, mobil uygulama kullanıcıları için yeni çözünürlük seçenekleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısı ''1080p Premium'' adı verilen yeni bir oynatma seçeneğinin ilk görüntülerini paylaştı. Peki 'Geliştirilmiş bit hızına' sahip olduğu belirtilen özellik neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Youtube'a yeni çözünürlük seçeneği ekleniyor

    Görünüşe göre Youtube, ücretli aboneler için platforma yeni yetenekler kazandırmayı planlıyor. Bu bağlamda yeni keşfedilen ''1080p Premium'' oynatma seçeneği, fotoğrafta da görülebildiği gibi 1080p'nin hemen üzerine konumlandırılacak. Böylece aynı video içeriği, ücretsiz kullanıcılar için standart 1080p'de, Premium kullanıcıları içinse daha yüksek bit hızı sunan 1080p Premium'da oynatılacak diyebiliriz.

    YouTube için yeni çözünürlük seçeneğini yolda: '1080p Premium' Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Premium aboneleri için daha farklı ayrıcalıklar planlandığı da belirtiliyor. Bu noktada "kuyruğa ekle" özelliğini test eden Youtube, "1080p Premium" seçeneğiiçin 120 FPS gibi farklı kare hızlarına da destek sunabilir.

    Bilindiği üzere Youtube CEO'su Susan Wojcicki, yönetim koltuğunu kısa bir süre önce Neil Mohan'a devretti. Yeni keşfedilen özelliğin ise bu değişiklikle bağlantılı olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    katiplik için bilgisayar sertifikası windows tarafından bulunamıyor columbia ayakkabı kalıpları nasıl esenlerden beylikduzune nasil gidilir ele giren kalem ucu nasıl çıkarılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız