YouTube için yeni çözünürlük seçeneğini yolda: '1080p Premium'

Youtube'a yeni çözünürlük seçeneği ekleniyor
Görünüşe göre Youtube, ücretli aboneler için platforma yeni yetenekler kazandırmayı planlıyor. Bu bağlamda yeni keşfedilen ''1080p Premium'' oynatma seçeneği, fotoğrafta da görülebildiği gibi 1080p'nin hemen üzerine konumlandırılacak. Böylece aynı video içeriği, ücretsiz kullanıcılar için standart 1080p'de, Premium kullanıcıları içinse daha yüksek bit hızı sunan 1080p Premium'da oynatılacak diyebiliriz.
Bilindiği üzere Youtube CEO'su Susan Wojcicki, yönetim koltuğunu kısa bir süre önce Neil Mohan'a devretti. Yeni keşfedilen özelliğin ise bu değişiklikle bağlantılı olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.