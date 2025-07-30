YouTube'ın en iyi Premium özelliği TV'lere geliyor

YouTube İleri Sar özelliği TV uygulamasında
Jump Ahead, yapay zeka destekli bir özellik ve videonun en çok izlenen kısımlarına otomatik olarak ulaşmanıza yardımcı oluyor. Video oynatıcıdaki hızlı ileri sarma düğmesine iki kez dokunarak etkinleştirebiliyor. Ancak, televizyonlarda farklı çalışıyor; bir sonraki en çok izlenen bölümü görmek için uzaktan kumandadaki sağ oka basmak gerekiyor. Sağ oka tekrar basıldığında ise, normalde olduğu gibi 10 saniye ileri atlamak yerine, videoda o noktaya yönlendiriliyor.
YouTube, bu özelliğin Shorts videolarında, canlı yayınlarda, ilk gösterimlerde veya film, müzik, program gibi lisanslı içeriklerde kullanılamadığını belirtiyor.Kaynakça https://support.google.com/youtube/answer/6308116 https://www.androidauthority.com/youtube-jump-ahead-on-tv-3582215/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: