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    YouTube'ın en iyi Premium özelliği TV'lere geliyor

    YouTube'un kullanıcıların videonun en ilgi çekici kısmına atlamasını sağlayan "İleri Sar" özelliği TV'lerde kullanıma sunuluyor. Yapay zeka destekli özellik için Premium abonelik gerekiyor.

    youtube jump ahead ileri sar premium tv Tam Boyutta Gör
    YouTube, en iyi Premium özelliklerden birini akıllı TV platformuna taşıyor. Videonun en ilgi çekici kısmına geçilmesini sağlayan "İleri Sar" özelliği, artık YouTube TV uygulamasında kullanılabiliyor. Geçen yılın Mayıs ayında web ve mobil için kullanıma sunulan bu özelliğin televizyonlarda olmaması, özellikle de YouTube kullanıcılarının neredeyse yarısının videoları televizyondan izlediği düşünüldüğünde, dikkate değer bir eksiklikti.

    YouTube İleri Sar özelliği TV uygulamasında

    Jump Ahead, yapay zeka destekli bir özellik ve videonun en çok izlenen kısımlarına otomatik olarak ulaşmanıza yardımcı oluyor. Video oynatıcıdaki hızlı ileri sarma düğmesine iki kez dokunarak etkinleştirebiliyor. Ancak, televizyonlarda farklı çalışıyor; bir sonraki en çok izlenen bölümü görmek için uzaktan kumandadaki sağ oka basmak gerekiyor. Sağ oka tekrar basıldığında ise, normalde olduğu gibi 10 saniye ileri atlamak yerine, videoda o noktaya yönlendiriliyor.

    YouTube, bu özelliğin Shorts videolarında, canlı yayınlarda, ilk gösterimlerde veya film, müzik, program gibi lisanslı içeriklerde kullanılamadığını belirtiyor.

    Kaynakça https://support.google.com/youtube/answer/6308116 https://www.androidauthority.com/youtube-jump-ahead-on-tv-3582215/
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