YouTube video görüntüleme sayımını değiştiriyor

YouTube izlenme sayıları değişiyor
YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre bir video oynatılmaya başlar başlamaz herkese açık bir görüntüleme sayılacak. Bu değişiklik tüm videolarda, Shorts videolarında ve canlı yayınlarda geçerli olacak. Mevcut sistemde ise izlenme sayılması için videonun belirli bir süre izlenmesi ve sayfanın hemen kapatılmaması gerekiyordu.
24 Ağustos itibariyle geçerli olan yeni yöntemde video izlenme sayılarının patlama yapması bekleniyor. Kullanıcılar analizlerde artık yeni sayma yöntemini görecek. Etkileşimli gösterim analizleri ise Gelişmiş Mod menüsünde yer alacak. YouTube marka iş birliklerinde içerik üreticilerinin elinin güçleneceğini savunuyor.
Pek çok kullanıcı videoyu kapatıp gidenlerin de sayılmasının mantıksız olduğunu düşünüyor. Özellikle sponsorluk tarafında firmaların etkileşimli gösterimlere önem vereceğini savunanlar mevcut. Diğer taraftan İş Ortaklığı için etkileşimli Shorts ve etkileşimli video görüntülemeleri gereksinimi devam ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: