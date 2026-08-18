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    YouTube video görüntüleme sayımını değiştiriyor

    Video izleme sayılarının hesaplanmasında etkileşimli görüntüleme yöntemini kullanan YouTube yeni dönemde sadece videoya tıklanmasını yeterli olarak sayacak      

    YouTube Tam Boyutta Gör
    Yeni yılda İş Ortaklığı programının şartlarını daha da ağırlaştırarak küçük kanalların para kazanması ihtimalini zorlaştıracak olan YouTube, video görüntülenmelerinin hesap edilmesi yönteminde de değişime gidiyor.

    YouTube izlenme sayıları değişiyor

    YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre bir video oynatılmaya başlar başlamaz herkese açık bir görüntüleme sayılacak. Bu değişiklik tüm videolarda, Shorts videolarında ve canlı yayınlarda geçerli olacak. Mevcut sistemde ise izlenme sayılması için videonun belirli bir süre izlenmesi ve sayfanın hemen kapatılmaması gerekiyordu.

    24 Ağustos itibariyle geçerli olan yeni yöntemde video izlenme sayılarının patlama yapması bekleniyor. Kullanıcılar analizlerde artık yeni sayma yöntemini görecek. Etkileşimli gösterim analizleri ise Gelişmiş Mod menüsünde yer alacak. YouTube marka iş birliklerinde içerik üreticilerinin elinin güçleneceğini savunuyor.

    Pek çok kullanıcı videoyu kapatıp gidenlerin de sayılmasının mantıksız olduğunu düşünüyor. Özellikle sponsorluk tarafında firmaların etkileşimli gösterimlere önem vereceğini savunanlar mevcut. Diğer taraftan İş Ortaklığı için etkileşimli Shorts ve etkileşimli video görüntülemeleri gereksinimi devam ediyor.

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