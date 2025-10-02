Giriş
    YouTube mobil video oynatma ara yüzü değişiyor

    Mobil uygulamasında oynatılan videonun ve kanalın daha fazla öne çıkmasını isteyen YouTube, kullanıcı ara yüzünde ufak tefek dokunuşlar yapmaya devam ediyor.     

    YouTube Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce müzik uygulamasına küçük dokunuşlar yapan YouTube şimdi de video ara yüzünü yeniliyor. Belirli bir grupla testlere başlayan güncelleme kanal ve videoların daha fazla öne çıkmasını amaçlıyor. 

    Mobilde yeni ara yüz

    Paylaşılan bilgilere göre mobil oynatıcı da video açıklaması paylaşım butonlarının altına alınıyor. Kanalın ikonu biraz daha büyüyor ve kanal adı yerine kullanıcı adı görünüyor. Paylaşım ve indirme butonlarında da açıklama metinleri kalkarken sadece simgeler yer alıyor. 

    Shorts tarafında da bazı değişimler var. Sağ kısımda yer alan beğeni ve paylaşım butonlarının biraz daha küçüldüğü fark edilirken parlaklık biraz daha keskinleştirilmiş. Her iki durumda da video izleme tecrübesinin biraz daha öne çıkarılmak istendiği anlaşılıyor. Yeni değişimlere bir grup destek verirken bir grup ise oldukça çirkin olduğunu belirtiyor. 

