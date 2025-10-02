YouTube mobil video oynatma ara yüzü değişiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce müzik uygulamasına küçük dokunuşlar yapan YouTube şimdi de video ara yüzünü yeniliyor. Belirli bir grupla testlere başlayan güncelleme kanal ve videoların daha fazla öne çıkmasını amaçlıyor.

Mobilde yeni ara yüz

Paylaşılan bilgilere göre mobil oynatıcı da video açıklaması paylaşım butonlarının altına alınıyor. Kanalın ikonu biraz daha büyüyor ve kanal adı yerine kullanıcı adı görünüyor. Paylaşım ve indirme butonlarında da açıklama metinleri kalkarken sadece simgeler yer alıyor.

Shorts tarafında da bazı değişimler var. Sağ kısımda yer alan beğeni ve paylaşım butonlarının biraz daha küçüldüğü fark edilirken parlaklık biraz daha keskinleştirilmiş. Her iki durumda da video izleme tecrübesinin biraz daha öne çıkarılmak istendiği anlaşılıyor. Yeni değişimlere bir grup destek verirken bir grup ise oldukça çirkin olduğunu belirtiyor.

