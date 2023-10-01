YouTube Music, podcast dinleyicileri için yeni özelliğini sundu

Podcastler otomatik olarak indirilecek
Bugünden itibaren podcastin bitirilen bölümleri otomatik olarak silinmeyecek. Yeni bir bölüm yayınlandıktan veya indirildikten sonra veya belli bir süre sonrasında silinecek. Google Podcasts’te olduğu gibi belli bir sürenin ardından (24 saat, 7 gün, 90 gün sonra) dinlenen bölümlerin kaldırılması seçeneği henüz mevcut değil.
Otomatik indirmelerin her podcast için ayrı ayrı ayarlanması gerektiğini de belirtelim. Google Podcasts, indirme işlemlerini hızlıca açıp kapatmak için özel otomatik indirme sayfası sunuyor. YouTube Müzik’te çok daha uzun bir yol izlemek gerekiyor. Yeni otomatik podcast indirme seçeneği, Android ve iOS için YouTube Music 6.21 sürümünde bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.