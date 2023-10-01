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    YouTube Music, podcast dinleyicileri için yeni özelliğini sundu

    Google'ın Podcast uygulamasını sonlandıracağı, YouTube Müzik'e odaklanacağını açıklamasının ardından YouTube Music'e yeni özellik geldi. Podcast'ler artık otomatik olarak indirilecek.
    youtube music podcast otomatik indirme özelliği Tam Boyutta Gör
    YouTube Music, podcast yayınlarını otomatik olarak indirecek. Ancak, yayıncının sayfasına gidip yeni ayarlar dişli simgesine dokunarak “Kitaplığa Kaydet” seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bunun ardından otomatik indirmeler açılacak ve podcastin en son bölümü internetsiz dinlemeniz için hemen telefonunuza indirilecek. Tek yenilik bu değil.

    Podcastler otomatik olarak indirilecek

    Bugünden itibaren podcastin bitirilen bölümleri otomatik olarak silinmeyecek. Yeni bir bölüm yayınlandıktan veya indirildikten sonra veya belli bir süre sonrasında silinecek. Google Podcasts’te olduğu gibi belli bir sürenin ardından (24 saat, 7 gün, 90 gün sonra) dinlenen bölümlerin kaldırılması seçeneği henüz mevcut değil.

    Otomatik indirmelerin her podcast için ayrı ayrı ayarlanması gerektiğini de belirtelim. Google Podcasts, indirme işlemlerini hızlıca açıp kapatmak için özel otomatik indirme sayfası sunuyor. YouTube Müzik’te çok daha uzun bir yol izlemek gerekiyor. Yeni otomatik podcast indirme seçeneği, Android ve iOS için YouTube Music 6.21 sürümünde bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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