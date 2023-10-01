Tam Boyutta Gör YouTube Music, podcast yayınlarını otomatik olarak indirecek. Ancak, yayıncının sayfasına gidip yeni ayarlar dişli simgesine dokunarak “Kitaplığa Kaydet” seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bunun ardından otomatik indirmeler açılacak ve podcastin en son bölümü internetsiz dinlemeniz için hemen telefonunuza indirilecek. Tek yenilik bu değil.

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Podcastler otomatik olarak indirilecek

Bugünden itibaren podcastin bitirilen bölümleri otomatik olarak silinmeyecek. Yeni bir bölüm yayınlandıktan veya indirildikten sonra veya belli bir süre sonrasında silinecek. Google Podcasts’te olduğu gibi belli bir sürenin ardından (24 saat, 7 gün, 90 gün sonra) dinlenen bölümlerin kaldırılması seçeneği henüz mevcut değil.

Otomatik indirmelerin her podcast için ayrı ayrı ayarlanması gerektiğini de belirtelim. Google Podcasts, indirme işlemlerini hızlıca açıp kapatmak için özel otomatik indirme sayfası sunuyor. YouTube Müzik’te çok daha uzun bir yol izlemek gerekiyor. Yeni otomatik podcast indirme seçeneği, Android ve iOS için YouTube Music 6.21 sürümünde bulunuyor.

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YouTube Music, podcast dinleyicileri için yeni özelliğini sundu