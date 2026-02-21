YouTube Müzik Premium'da reklam sürprizi

Çok sayıda kullanıcı, YouTube Music Premium abonesi olmalarına rağmen Google Home ve Nest cihazlarında parçalardan önce ve parçalar arasında reklam duyduklarını bildirdi. Home Hub’ın yeniden başlatılması bir işe yaramıyor, reklamlar kesilmiyor.
Şarkılar arasında 30 saniyelik uzun duraklamalar, parçaların yüklenmemesi ya da reklam başlamadan önce hoparlörlerinin sessiz kalması gibi sorunlardan bahseden kişiler de var. Bazı kullanıcılar, normalde kişiselleştirilmiş mixlerinin, dinleme geçmişleriyle eşleşmeyen rastgele Top 40 parçalarıyla değiştirildiğini söylüyor. Bazıları ise bilgisayardan dinlemeyi hiç başaramadıklarını, bir kullanıcı ise cihazını yeniden başlattıktan hemen sonra hiçbir şey yapmadan reklam oynatıldığını dile getiriyor. Bir kullanıcı da YouTube Music'in telefon veya tablette sorunsuz çalıştığını belirterek, sorunun Google Home’a özel olduğunu öne sürüyor.
GoogleNestCommunity hesabı, Google'ın bazı Google Home cihazlarında YouTube Music oynatma konusunda bir sorun olduğunun farkında olduğunu ve araştırdığını belirten bir yanıt verdi. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne kadar yaygın olduğu henüz açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi