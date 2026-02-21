YouTube Müzik Premium'da reklam sürprizi

Tam Boyutta Gör Bazı YouTube Premium kullanıcıları, Google Home cihazlarının şarkılar arasında aniden reklam oynattığını söylüyor. Bazıları ise uzun gecikmeler, rastgele müzik seçimleri ve Home ile Nest donanımlarında dinleme sorunları bildiriyor.

Çok sayıda kullanıcı, YouTube Music Premium abonesi olmalarına rağmen Google Home ve Nest cihazlarında parçalardan önce ve parçalar arasında reklam duyduklarını bildirdi. Home Hub’ın yeniden başlatılması bir işe yaramıyor, reklamlar kesilmiyor.

Şarkılar arasında 30 saniyelik uzun duraklamalar, parçaların yüklenmemesi ya da reklam başlamadan önce hoparlörlerinin sessiz kalması gibi sorunlardan bahseden kişiler de var. Bazı kullanıcılar, normalde kişiselleştirilmiş mixlerinin, dinleme geçmişleriyle eşleşmeyen rastgele Top 40 parçalarıyla değiştirildiğini söylüyor. Bazıları ise bilgisayardan dinlemeyi hiç başaramadıklarını, bir kullanıcı ise cihazını yeniden başlattıktan hemen sonra hiçbir şey yapmadan reklam oynatıldığını dile getiriyor. Bir kullanıcı da YouTube Music'in telefon veya tablette sorunsuz çalıştığını belirterek, sorunun Google Home’a özel olduğunu öne sürüyor.

GoogleNestCommunity hesabı, Google'ın bazı Google Home cihazlarında YouTube Music oynatma konusunda bir sorun olduğunun farkında olduğunu ve araştırdığını belirten bir yanıt verdi. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne kadar yaygın olduğu henüz açıklanmadı.

