    YouTube Müzik Premium'da reklam sürprizi

    YouTube Music Premium kullanıcılarından ilginç şikayet: Kullanıcılar, müzik dinlerken reklamlar duyduklarını ve müziklerin rastgele sırada çalındığını söylüyor. İşte detaylar:

    youtube music premium reklamlar Tam Boyutta Gör
    Bazı YouTube Premium kullanıcıları, Google Home cihazlarının şarkılar arasında aniden reklam oynattığını söylüyor. Bazıları ise uzun gecikmeler, rastgele müzik seçimleri ve Home ile Nest donanımlarında dinleme sorunları bildiriyor.

    Çok sayıda kullanıcı, YouTube Music Premium abonesi olmalarına rağmen Google Home ve Nest cihazlarında parçalardan önce ve parçalar arasında reklam duyduklarını bildirdi. Home Hub’ın yeniden başlatılması bir işe yaramıyor, reklamlar kesilmiyor.

    Şarkılar arasında 30 saniyelik uzun duraklamalar, parçaların yüklenmemesi ya da reklam başlamadan önce hoparlörlerinin sessiz kalması gibi sorunlardan bahseden kişiler de var. Bazı kullanıcılar, normalde kişiselleştirilmiş mixlerinin, dinleme geçmişleriyle eşleşmeyen rastgele Top 40 parçalarıyla değiştirildiğini söylüyor. Bazıları ise bilgisayardan dinlemeyi hiç başaramadıklarını, bir kullanıcı ise cihazını yeniden başlattıktan hemen sonra hiçbir şey yapmadan reklam oynatıldığını dile getiriyor. Bir kullanıcı da YouTube Music'in telefon veya tablette sorunsuz çalıştığını belirterek, sorunun Google Home’a özel olduğunu öne sürüyor.

    GoogleNestCommunity hesabı, Google'ın bazı Google Home cihazlarında YouTube Music oynatma konusunda bir sorun olduğunun farkında olduğunu ve araştırdığını belirten bir yanıt verdi. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne kadar yaygın olduğu henüz açıklanmadı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

    Forumdan Konular

    dns probe started merkezi kilit rölesi bozulursa ne olur 2 gün üst üste rüyalanmak 1 amper kaç watt dir bozkurtların ölümü özet

