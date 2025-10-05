Giriş
    YouTube Music, şarkı sözlerini gerçek zamanlı çevirecek

    Google, YouTube Music için yeni şarkı sözü çeviri aracını test ediyor. Premium kullanıcıları, dinledikleri şarkının sözlerinin kendi dillerine çevirisini gerçek zamanlı görebilecek.

    youtube music şarkı sözleri çeviri özelliği test Tam Boyutta Gör
    YouTube Music, küresel müzik erişilebilirliğini artırmak için yeni şarkı sözü çeviri aracını test ediyor. Bu özellik, doğrudan orijinal metnin altında gerçek zamanlı, sistem diline dayalı çeviriler sağlıyor. Özellik şu anda Premium abonelerle test ediliyor.

    Çoğu müzik dinleme servisi şarkı sözü özelliği sunuyor ancak sözler anlamadığınız bir dildeyse bu özellik işe yaramıyor. Elbette, bu sözleri bir şekilde kopyalayıp çevirisini aratabilirsiniz. Ancak bu zahmetli. YouTube Music, şarkı sözleri için gerçek zamanlı çeviri sağlamak üzere tasarlanmış bir aracı test ederek bu süreci kolaylaştırıyor.

    Şarkı sözlerini sistem diline göre çevirecek

    YouTube Müzik'in şarkı sözü gösterme arayüzüne "Translate" seçeneği gelecek. Kullanıcılar, bu özelliği etkinleştirdiğinde metnin çevirisi (makine çevirisi) oluşturulacak. Çeviri, orijinal şarkı sözlerinin hemen altında görünecek. Ancak, şarkı sözü istenilen bir dile çevrilemeyecek; sistem tercihlerine bağlı olduğundan, cihazın ayarlanan diline çevrilecek. Şarkı sözlerini farklı bir dilde görmek için, kullanıcının cihazında YouTube Müzik için uygulamaya özgü dil ayarını değiştirmesi gerekecek.

    YouTube Music şarkı çeviri özelliğinin Premium abonelerle sınırlı olabileceği söyleniyor.

