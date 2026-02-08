YouTube Music şarkı sözleri özelliğini premium aboneliğe bağladı

Tam Boyutta Gör YouTube Music, şarkı sözleri özelliğini artık yalnızca Premium abonelere sunmaya hazırlanıyor. Son aylarda sınırlı kullanıcı gruplarıyla test edilen bu değişiklik, kademeli olarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılmaya başladı. Yeni uygulamayla birlikte kullanıcılar, YouTube Premium veya Music Premium aboneliği olmadan şarkı sözlerine yalnızca sınırlı ölçüde erişebiliyor.

Şarkı sözleri için getirilen ücretsiz kullanım sınırı nasıl çalışıyor?

Güncelleme hesabınıza tanımlandığında, Şimdi Oynatılıyor ekranındaki orta sekmede yeni bir bilgilendirme kartı beliriyor. Bu kartta kullanıcıya kaç adet ücretsiz şarkı sözü görüntüleme hakkı kaldığı açıkça gösteriliyor ve Premium abonelikle özelliğin kilidinin açılabileceği belirtiliyor. YouTube Music şarkı sözleri için belirlenen ücretsiz kullanım sınırı beş şarkıyla sınırlı tutuluyor. Bu limit dolduktan sonra abonelik yapılmadığı sürece tam şarkı sözlerine erişim mümkün olmuyor.

Tam Boyutta Gör Ücretsiz kullanım hakkı sona erdiğinde sistem, şarkı sözlerini tamamen kapatmak yerine kısmi bir görünüm sunuyor. Kullanıcılar yalnızca ilk birkaç satırı okuyabiliyor, devamı ise bulanıklaştırılmış şekilde ekranda kalıyor. Bu noktada şarkı sözleri kaydırılamıyor ve içerik okunamaz hale geliyor.

Google’ın bu değişikliği birkaç aydır kontrollü biçimde test ettiği biliniyor. Farklı ülkelerde ve farklı hesap türlerinde yapılan denemelerin ardından şarkı sözleri için ödeme duvarının küresel ölçekte yaygınlaştırılması planlanıyor. Şirket, bu süreci ani bir geçiş yerine aşamalı bir dağıtımla yöneterek kullanıcı tepkilerini ölçmeyi tercih ediyor.

