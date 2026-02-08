YouTube Music şarkı sözleri özelliğini premium aboneliğe bağladı

Şarkı sözleri için getirilen ücretsiz kullanım sınırı nasıl çalışıyor?
Güncelleme hesabınıza tanımlandığında, Şimdi Oynatılıyor ekranındaki orta sekmede yeni bir bilgilendirme kartı beliriyor. Bu kartta kullanıcıya kaç adet ücretsiz şarkı sözü görüntüleme hakkı kaldığı açıkça gösteriliyor ve Premium abonelikle özelliğin kilidinin açılabileceği belirtiliyor. YouTube Music şarkı sözleri için belirlenen ücretsiz kullanım sınırı beş şarkıyla sınırlı tutuluyor. Bu limit dolduktan sonra abonelik yapılmadığı sürece tam şarkı sözlerine erişim mümkün olmuyor.
Google'ın bu değişikliği birkaç aydır kontrollü biçimde test ettiği biliniyor. Farklı ülkelerde ve farklı hesap türlerinde yapılan denemelerin ardından şarkı sözleri için ödeme duvarının küresel ölçekte yaygınlaştırılması planlanıyor. Şirket, bu süreci ani bir geçiş yerine aşamalı bir dağıtımla yöneterek kullanıcı tepkilerini ölçmeyi tercih ediyor.