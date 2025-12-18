Giriş
    Oscar Ödülleri YouTube'a taşınıyor; YouTube, ödül töreninin haklarını aldı

    Oscarlar TV ekranlarına veda ediyor. Sinemanın en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı Oscar Ödül Töreni, 2029'dan itibaren YouTube üzerinden yayınlanmaya başlanacak.       

    Oscar Ödülleri YouTube'a taşınıyor; YouTube, ödül töreninin haklarını aldı
    Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, yani Oscarlar, televizyona veda edip dijitale geçiyor. Yıllardır TV ekranlarında yayınlanan Oscar Ödül Töreni, 2029'dan itibaren doğrudan YouTube üzerinden yayınlanacak. Oscar Ödülleri'ni dağıtan AMPA (Academy of Motion Picture Arts) ile anlaşan YouTube, Oscar Ödülleri'nin küresel yayıncısı hâline gelecek.

    2029-2033 Arasında Oscar Ödül Törenlerini YouTube Yayınlayacak

    Bir dönem televizyonun en çok izlenen yayınlarından olan Oscar Ödül Töreni, son yıllarda kan kaybetmeye başlamıştı. Düşen izleyici rakamları, törenin artık eski etkisine sahip olmadığını göstermişti. MPA'in şimdi YouTube ile anlaşıp böyle büyük bir değişime gitmesi biraz da bundan olabilir. Çünkü Oscar Ödül Töreni'nin YouTube'a taşınmasıyla birlikte, yayınlandığı sırada çok daha geniş bir kitleye ulaşmasının önü açılacak.

    Yıllardır Oscar Ödül Töreni'nin yayınlayan Amerikan ABC kanalı, 2029'a kadar töreni yayınlamaya devam edecek. 2029'da 101. Akademi Ödülleri'nin dağıtılacağı tören ise YouTube üzerinden yayınlanacak. AMPA ile YouTube arasındaki ortaklık 2033'e kadar devam edecek. Tabii anlaşma yenilirse daha uzun soluklu bir ortaklığa da şahit olabiliriz.

    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

