YouTube Premium'a Türkiye'de yüzde 50 zam: Aylık ücret 100 TL'yi aştı

|Paket
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Bireysel Premium
|79,99 TL
|119,99 TL
|Aile Premium
|159,99 TL
|239,99 TL
|Öğrenci Premium
|52.99 TL
|79,99 TL
|Premium Lite
|49,99 TL
|79,99 TL
YouTube Premium fiyatları geçtiğimiz günlerde ABD, Avrupa ve Asya’da pek çok ülkede artmıştı. Bu zam dalgası Türkiye’yi de vurdu. En ucuz abonelik modeli olan Lite abonelik fiyatı 79,99 TL’ye yükselirken, Bireysel Premium üyelik fiyatı 119,99 TL’ye, Aile Premium paketi ise 239,99 TL’ye yükseldi.
En son 2024’ün Kasım ayında YouTube Premium’un Türkiye fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapılmıştı. ABD’de ise son zamla birlikte bireysel Premium fiyatı 15,99 dolara (738 TL) yükseldi. Türkiye’ye özel fiyat avantajı devam ediyor.
YouTube Premium neler sunuyor?
- Reklamsız
- Arka planda oynatma
- YouTube Music Premium üyeliği dahil
- Pencere içinde pencere: Pencere içinde pencere özelliğiyle, diğer uygulamaları kullanırken müzik içeriklerini izleyin.
- İleri Sar: İçeriğin ilginizi çeken kısmına daha hızlı erişin.
- İzlemeye devam etme: Cihazlar arasında geçiş yapsanız bile kaldığınız yerden izlemeye devam edin.
- Yüksek kaliteli video: Yüksek bit hızına sahip 1080p çözünürlük sayesinde daha canlı, net, detaylı ve akıcı videolar izleyin.
- Yüksek kalite ses: Uygun müzik videolarını 256 kb/sn bit hızıyla dinleyerek daha zengin bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarın.
- Akıllı İndirmeler: İndirilenler sayfasına otomatik olarak eklenen önerilen videolar sayesinde içerikleri çevrimdışı görüntüleyin.
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