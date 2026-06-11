YouTube Premium'a Türkiye'de yüzde 50 zam: Aylık ücret 100 TL'yi aştı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör YouTube’un reklamsız izleme deneyimi sunan YouTube Premium üyelik ücretlerine Türkiye’de zam geldi. Yüzde 50 oranındaki zamla birlikte bireysel paketin aylık abonelik ücreti 120 TL’ye çıktı

⏯️ YouTube Premium Fiyatları Haziran 2026 Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat Bireysel Premium 79,99 TL 119,99 TL Aile Premium 159,99 TL 239,99 TL Öğrenci Premium 52.99 TL 79,99 TL Premium Lite 49,99 TL 79,99 TL

YouTube Premium fiyatları geçtiğimiz günlerde ABD, Avrupa ve Asya’da pek çok ülkede artmıştı. Bu zam dalgası Türkiye’yi de vurdu. En ucuz abonelik modeli olan Lite abonelik fiyatı 79,99 TL’ye yükselirken, Bireysel Premium üyelik fiyatı 119,99 TL’ye, Aile Premium paketi ise 239,99 TL’ye yükseldi.

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En son 2024’ün Kasım ayında YouTube Premium’un Türkiye fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapılmıştı. ABD’de ise son zamla birlikte bireysel Premium fiyatı 15,99 dolara (738 TL) yükseldi. Türkiye’ye özel fiyat avantajı devam ediyor.

YouTube Premium neler sunuyor?

Reklamsız

Arka planda oynatma

YouTube Music Premium üyeliği dahil

Pencere içinde pencere : Pencere içinde pencere özelliğiyle, diğer uygulamaları kullanırken müzik içeriklerini izleyin.

: Pencere içinde pencere özelliğiyle, diğer uygulamaları kullanırken müzik içeriklerini izleyin. İleri Sar : İçeriğin ilginizi çeken kısmına daha hızlı erişin.

: İçeriğin ilginizi çeken kısmına daha hızlı erişin. İzlemeye devam etme : Cihazlar arasında geçiş yapsanız bile kaldığınız yerden izlemeye devam edin.

: Cihazlar arasında geçiş yapsanız bile kaldığınız yerden izlemeye devam edin. Yüksek kaliteli video : Yüksek bit hızına sahip 1080p çözünürlük sayesinde daha canlı, net, detaylı ve akıcı videolar izleyin.

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YouTube Premium'a Türkiye'de yüzde 50 zam: Fiyatlar ne kadar?

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