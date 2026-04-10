Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube Premium ABD'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    YouTube, ABD’de YouTube Premium fiyatlarına zam yaptı. Kullanıcılardan gelen bilgilere göre, bireysel YouTube Premium aboneliğinin aylık ücreti 13,99 dolardan 15,99 dolara yükseldi.

    YouTube Premium ABD'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    YouTube, ABD’de YouTube Premium fiyatlarına zam yaptı. Üstelik bu kez artış, önceki yılların aksine resmi bir duyuru yapılmadan, kullanıcılara gönderilen e-postalarla ortaya çıktı. Ülkede en son fiyat artışı Temmuz 2023'te yapılmıştı.

    YouTube Premium’a sessiz zam

    Kullanıcılardan gelen bilgilere göre, bireysel YouTube Premium aboneliğinin aylık ücreti 13,99 dolardan 15,99 dolara yükseldi. Yıllık plan ise 139,99 dolardan 159,99 dolara çıktı. YouTube Premium Aile planının aylık ücreti 22,99 dolardan 26,99 dolara, Premium Lite ve Öğrenci planlarının ücreti ise 7,99 dolardan 8,99 dolara yükseldi.

    YouTube Premium ABD'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de YouTube Premium'un aylık aboneliği 79,99 TL'den sunuluyor. Aile paketi 159,99 TL, öğrenci paketi 52,99 TL, Premium Lite ise 49,99 TL fiyata sahip. Fiyat artışlarının Türkiye'de de uygulanıp uygulanmayacağı şimdilik bilinmiyor.

    YouTube Premium kullanıcılara, reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı video izleme ve YouTube Music erişimi gibi avantajlar sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 20 saat önce

    [resim]

    G
    genconline 4 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    olgun milf yüzde 80 engelli raporu ile araba almak köyde internet altyapısı yok ne yapmalıyım dhl kargo bayilik ücreti peugeot 2008 elektrikli yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum