YouTube Premium ABD'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

YouTube Premium’a sessiz zam
Kullanıcılardan gelen bilgilere göre, bireysel YouTube Premium aboneliğinin aylık ücreti 13,99 dolardan 15,99 dolara yükseldi. Yıllık plan ise 139,99 dolardan 159,99 dolara çıktı. YouTube Premium Aile planının aylık ücreti 22,99 dolardan 26,99 dolara, Premium Lite ve Öğrenci planlarının ücreti ise 7,99 dolardan 8,99 dolara yükseldi.
Türkiye'de YouTube Premium'un aylık aboneliği 79,99 TL'den sunuluyor. Aile paketi 159,99 TL, öğrenci paketi 52,99 TL, Premium Lite ise 49,99 TL fiyata sahip. Fiyat artışlarının Türkiye'de de uygulanıp uygulanmayacağı şimdilik bilinmiyor.
YouTube Premium kullanıcılara, reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı video izleme ve YouTube Music erişimi gibi avantajlar sunuyor.
