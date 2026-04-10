Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, ABD’de YouTube Premium fiyatlarına zam yaptı. Üstelik bu kez artış, önceki yılların aksine resmi bir duyuru yapılmadan, kullanıcılara gönderilen e-postalarla ortaya çıktı. Ülkede en son fiyat artışı Temmuz 2023'te yapılmıştı.

Kullanıcılardan gelen bilgilere göre, bireysel YouTube Premium aboneliğinin aylık ücreti 13,99 dolardan 15,99 dolara yükseldi. Yıllık plan ise 139,99 dolardan 159,99 dolara çıktı. YouTube Premium Aile planının aylık ücreti 22,99 dolardan 26,99 dolara, Premium Lite ve Öğrenci planlarının ücreti ise 7,99 dolardan 8,99 dolara yükseldi.

Tam Boyutta Gör

Instagram yorum düzenleme özelliği kullanıma sunuldu 22 sa. önce eklendi

Türkiye'de YouTube Premium'un aylık aboneliği 79,99 TL'den sunuluyor. Aile paketi 159,99 TL, öğrenci paketi 52,99 TL, Premium Lite ise 49,99 TL fiyata sahip. Fiyat artışlarının Türkiye'de de uygulanıp uygulanmayacağı şimdilik bilinmiyor.

YouTube Premium kullanıcılara, reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı video izleme ve YouTube Music erişimi gibi avantajlar sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

YouTube Premium ABD'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: