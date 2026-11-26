Yapay Zeka Özeti:
- YouTube, Premium aboneleri için yeni bir kişiselleştirme özelliği sunuyor. Kullanıcılar artık mobil uygulamanın varsayılan simgesini değiştirebilecek. Şimdilik gümüş metalik, kırmızı fırça darbesi ve piksel efektli üç farklı alternatif sunuluyor. iOS ve Android platformlarında kademeli olarak dağıtılan yeniliğe, ayarlar menüsündeki genel sekmesinden ulaşılabiliyor. Özellik henüz tüm kullanıcılara açılmadığı için kademeli dağıtımın tamamlanması bekleniyor.
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Şimdilik üç farklı tasarım sunuluyor
Şu anda üç farklı alternatif tasarım sunuluyor. Bunlar arasında gümüş renkli ve metalik bir görünüme sahip YouTube oynatma simgesi, kırmızı fırça darbelerini andıran bir tasarım ve piksel efektleriyle oluşturulmuş geçişli bir simge bulunuyor.
Yeni seçeneklere YouTube uygulamasında Ayarlar > Genel > Premium uygulama simgesi bölümünden erişilebiliyor. Kullanıcılar bu menü üzerinden mevcut simgeyi değiştirebiliyor. Özellik, ilk olarak bazı iOS kullanıcılarında ortaya çıkarken, Android tarafında da test edildiğine ve sınırlı sayıda kullanıcıya sunulduğuna ilişkin paylaşımlar bulunuyor.
Ancak dağıtım henüz geniş çaplı değil. Özelliği gören kullanıcıların sayısı oldukça sınırlı olduğu için YouTube Premium abonelerinin tamamı yeni simge seçeneklerine şu anda erişemiyor. Dolayısıyla uygulamada ilgili ayarı göremeyen kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor.
YouTube'un daha önce retro tasarımların da aralarında bulunduğu dört farklı simge seçeneğini test ettiği ortaya çıkmıştı. Şimdilik bu tasarımların kullanıma sunulup sunulmayacağı veya mevcut üç seçeneğe ne zaman ekleneceği bilinmiyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/youtube-new-app-icons-2-3739722/ https://x.com/oncescuradu/status/2125903252306686328?s=19 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli