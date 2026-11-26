Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat YouTube, Premium aboneleri için yeni bir kişiselleştirme özelliği sunuyor. Kullanıcılar artık mobil uygulamanın varsayılan simgesini değiştirebilecek. Şimdilik gümüş metalik, kırmızı fırça darbesi ve piksel efektli üç farklı alternatif sunuluyor. iOS ve Android platformlarında kademeli olarak dağıtılan yeniliğe, ayarlar menüsündeki genel sekmesinden ulaşılabiliyor. Özellik henüz tüm kullanıcılara açılmadığı için kademeli dağıtımın tamamlanması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör YouTube, Premium abonelerine yönelik kişiselleştirme seçeneklerini genişletiyor. Şirket, kullanıcıların mobil uygulamanın varsayılan simgesini farklı tasarımlarla değiştirmesine olanak tanıyan yeni özelliğini kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Henüz sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşan yenilik, hem iOS hem de Android platformlarında görülüyor.

Şimdilik üç farklı tasarım sunuluyor

Şu anda üç farklı alternatif tasarım sunuluyor. Bunlar arasında gümüş renkli ve metalik bir görünüme sahip YouTube oynatma simgesi, kırmızı fırça darbelerini andıran bir tasarım ve piksel efektleriyle oluşturulmuş geçişli bir simge bulunuyor.

Yeni seçeneklere YouTube uygulamasında Ayarlar > Genel > Premium uygulama simgesi bölümünden erişilebiliyor. Kullanıcılar bu menü üzerinden mevcut simgeyi değiştirebiliyor. Özellik, ilk olarak bazı iOS kullanıcılarında ortaya çıkarken, Android tarafında da test edildiğine ve sınırlı sayıda kullanıcıya sunulduğuna ilişkin paylaşımlar bulunuyor.

Ancak dağıtım henüz geniş çaplı değil. Özelliği gören kullanıcıların sayısı oldukça sınırlı olduğu için YouTube Premium abonelerinin tamamı yeni simge seçeneklerine şu anda erişemiyor. Dolayısıyla uygulamada ilgili ayarı göremeyen kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor.

YouTube'un daha önce retro tasarımların da aralarında bulunduğu dört farklı simge seçeneğini test ettiği ortaya çıkmıştı. Şimdilik bu tasarımların kullanıma sunulup sunulmayacağı veya mevcut üç seçeneğe ne zaman ekleneceği bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: