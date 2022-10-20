YouTube Premium abonelik ücretleri zamlandı! İşte yeni fiyatlar

- YouTube Premium bireysel abonelik ücreti
- YouTube Premium aile üyeliği fiyatı
- YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti
- Yorumlar
YouTube Premium bireysel abonelik ücreti
Popüler video paylaşım sitesinden gelen ilk bilgiye göre bireysel abone kategorisinde olan hesaplar 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren 13 Türk Lirası daha fazla ödeme yapmak zorunda olacak. Bu aboneliğin yıllık ücreti 299.99 TL.
YouTube Premium bireysel abonelik ücreti ile ilgili YouTube'dan gelen ilgili bildirim şu şekilde:
"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz."
"Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak.Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."
YouTube Premium aile üyeliği fiyatı
YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 TL şeklinde güncellendi. Kendisinin 1 aylık ücretsiz deneme sürümü mevcut.
YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti
YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti 1 aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 TL olarak güncellendi.
YouTube Premium Türkiye fiyatı konusunda yayımlanan son bilgiler bu şekilde. 21 Kasım 2022 uygulaması bütün üyelikler için geçerli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.