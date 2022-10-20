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    Anlık Bildirim

    YouTube Premium abonelik ücretleri zamlandı! İşte yeni fiyatlar

    Türkiye'deki YouTube Premium abonelik ücretleri zamlandı. Peki en güncel YouTube Premium abonelikleri kaç TL? İşte bireysel, aile ve öğrenci YouTube Premium fiyatı:
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    YouTube Premium abonelik ücretleri zamlandı! İşte yeni fiyatlar
    YouTube Premium abonelik ücretleri zamlandı. Arka planda video oynatma ve videoları indirip onları internetsiz bir şekilde izleme fırsatı sunan bu servis için yayımlanan yeni tarife ülkemizi ilgilendiriyor. YouTube Premium Türkiye fiyatı için yapılan değişiklikler neler?

    YouTube Premium bireysel abonelik ücreti

    Popüler video paylaşım sitesinden gelen ilk bilgiye göre bireysel abone kategorisinde olan hesaplar 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren 13 Türk Lirası daha fazla ödeme yapmak zorunda olacak. Bu aboneliğin yıllık ücreti 299.99 TL.

    YouTube Premium bireysel abonelik ücreti ile ilgili YouTube'dan gelen ilgili bildirim şu şekilde:

    "YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz."

    "Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak.Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."

    YouTube Premium aile üyeliği fiyatı

    YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 TL şeklinde güncellendi. Kendisinin 1 aylık ücretsiz deneme sürümü mevcut.

    YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti

    YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti 1 aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 TL olarak güncellendi. 

    YouTube Premium Türkiye fiyatı konusunda yayımlanan son bilgiler bu şekilde. 21 Kasım 2022 uygulaması bütün üyelikler için geçerli.

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    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Profil resmi
    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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