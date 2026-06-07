YouTube Premium zamlandı: Son üç yılda dördüncü fiyat artışı

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Tam Boyutta Gör YouTube, Premium abonelik hizmetinin fiyatlarını birçok ülkede artırdı. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Güney Amerika ve Orta Doğu'daki kullanıcıları etkileyen yeni düzenlemeyle birlikte bireysel ve aile planlarının ücretleri yükselirken, daha uygun fiyatlı Premium Lite paketi de zamdan nasibini aldı.

YouTube Premium zamlandı

Şirketin ABD'de gerçekleştirdiği son fiyat güncellemesi 2023 yılında yapılmıştı. Yeni zamla birlikte YouTube Premium'un bireysel planı aylık 13,99 dolardan 15,99 dolara yükseldi. Aile planının fiyatı ise 22,99 dolardan 26,99 dolara çıktı. Böylece aynı evde yaşayan beş kişiye kadar kullanım imkanı sunan paket yaklaşık yüzde 17 oranında zamlanmış oldu.

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan ve daha düşük ücretli bir alternatif olarak konumlandırılan Premium Lite paketi de fiyat artışından etkilendi. Paketin aylık ücreti 7,99 dolardan 8,99 dolara yükseltildi. Premium Lite, çoğu videoda reklamsız izleme deneyimi sunsa da YouTube Music erişimi içermiyor. Ayrıca arka planda oynatma, çevrim dışı indirme ve reklamsız müzik dinleme gibi Premium'un sunduğu bazı özellikler bu pakette yer almıyor.

Premium Lite ve yıllık abonelik ücreti de zamlandı

YouTube yalnızca aylık paketlerde değil, yıllık abonelik seçeneğinde de fiyat artışına gitti. Daha önce 139,99 dolar olan yıllık bireysel Premium planı artık 159,99 dolar karşılığında sunuluyor. Yeni fiyatlar, yeni aboneler için hemen yürürlüğe girmiş durumda. Mevcut kullanıcılar ise fiyat değişikliklerini kademeli olarak mevcut fatura dönemlerinde görmeye başladı.

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Son fiyat artışıyla birlikte YouTube Premium'un bireysel abonelik ücreti son üç yıl içerisinde dört kez yükselmiş oldu. Türkiye'de YouTube Premium'un aylık aboneliği 79,99 TL'den sunuluyor. Aile paketi 159,99 TL, öğrenci paketi 52,99 TL, Premium Lite ise 49,99 TL fiyata sahip. Fiyat artışlarının Türkiye'de de uygulanıp uygulanmayacağı şimdilik bilinmiyor.

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YouTube Premium zamlandı: Son üç yılda dördüncü fiyat artışı

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