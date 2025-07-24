YouTube Shorts ve Google Fotoğraflar'a resimden videoya dönüştürme özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Google, fotoğrafları videoya dönüştüren yapay zeka özelliğini Fotoğraflar'a ve YouTube Shorts'a getiriyor.

Google Fotoğraflar'a eklenen fotoğraftan videoya yapay zeka özelliği, yalnızca 6 saniyelik klipler oluşturabiliyor. YouTube Shorts’ta ise kullanıcılar oluşturulacak videonun süresini seçebiliyor. Ancak, Gemini'de veya Veo 2'de olduğu gibi, her iki araç da kullanıcıların kendi komut açıklamalarını girmelerine izin vermiyor. Bunun yerine, "Hafif hareketler" veya "Kendimi şanslı hissediyorum" gibi sağlanan komutlar listesinden seçim yapabiliyor.





Bu özellik bugün itibarıyla ABD’de Android ve iOS cihazlardaki Google Photos kullanıcılarına sunulmaya başlandı. YouTube Shorts kullanıcıları için ise önümüzdeki hafta boyunca ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da kademeli olarak kullanıma açılacak.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde ABD’deki Android ve iOS kullanıcıları için Google Fotoğraflar'a bir de Remix aracı eklenecek. Bu araç, fotoğrafları anime, çizgi roman, eskiz ve 3D animasyon gibi farklı stillere dönüştürebiliyor. Remix ve fotoğraftan videoya dönüştürme araçları, gelecek ay ABD’de kullanıma sunulacak olan yeni “Oluştur” sekmesi altında toplanacak. Bu sekme, kolaj, öne çıkan videolar ve diğer yaratıcı özelliklerle birlikte bu araçlara erişimi daha kolay hale getirecek.





Google, Remix ve fotoğraftan videoya dönüştürme özelliklerinin deneysel olduğunu ve hatalı sonuçlar verebileceğini belirtiyor. Ayrıca tüm yapay zeka tarafından oluşturulan görseller ve videolar, Google’ın görünmez SynthID dijital filigranını içerecek. Google Photos’taki videolarda ise yapay zeka ile oluşturulduğunu belli eden görülebilir bir filigran yer alacak.

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YouTube Shorts kamerası da yeni üretken yapay zeka efektleri kazanıyor. Bu efektler, çizimlerdne yola çıkarak görseller oluşturabiliyor ve selfielere çeşitli video efektleri ekleyebiliyor. Örneğin kullanıcıyı çoğaltmak ya da su altında yüzüyormuş gibi göstermek mümkün. YouTube, bu efektleri ve diğer yapay zeka araçlarını Shorts kullanıcıları için daha erişilebilir hale getiriyor. Bunun için video oluştururken sağ üst köşede yer alan "parıltı" simgesine dokunarak ulaşılabilen yeni bir “AI Playground” bölümü sunuluyor. AI Playground, ilk etapta ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki Shorts kullanıcıları için kullanıma açılmış durumda.

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