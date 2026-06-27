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    YouTube Shorts'a yeni özellikler geldi: Tam ekran modu, 2x oynatma ve fazlası

    YouTube, Shorts deneyimini geliştirecek yeni özellikleri suyurdu. Yenilikler arasında arasında tam ekran izleme modu, 2x oynatma hızı ve etkileşim araçlarında yapılan değişiklikler öne çıkıyor.

    YouTube Shorts'a yeni özellikler geldi Tam Boyutta Gör
    YouTube, Shorts deneyimini geliştirecek bir dizi yeni özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günler ve haftalar içinde dağıtılacak güncellemeler arasında tam ekran izleme modu, 2x oynatma hızı ve etkileşim araçlarında yapılan değişiklikler öne çıkıyor.

    YouTube Shorts'a tam ekran modu geliyor

    Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, "Clear Screen" (Temiz Ekran) adı verilen yeni izleme modu oldu. Bu özellik etkinleştirildiğinde videolar ekranın tamamını kaplarken, beğeni, yorum, paylaşım düğmeleri ve diğer arayüz öğeleri geçici olarak gizleniyor. Böylece kullanıcılar dikkat dağıtan unsurlar olmadan yalnızca videoya odaklanabiliyor.

    2 kat hızlı oynatma seçeneği

    YouTube, Shorts videoları için yeni bir 2x oynatma seçeneği de ekliyor. Kullanıcılar ekranın kenarına basılı tutarak Shorts videolarını 2 kat hızda oynatabilecek. Parmak ekrandan kaldırıldığında ise video normal hızına dönecek. 

    YouTube Shorts'a yeni özellikler geldi Tam Boyutta Gör

    Beğeni butonu değişiyor

    Platform, kullanıcı etkileşimlerini daha kişisel hale getirmek amacıyla klasik "beğen" simgesini kalp ikonuyla değiştirmeye başladı. Yeni tasarımın özellikle içerik üreticileriyle izleyiciler arasındaki bağı güçlendirmesi hedefleniyor.

    Sessize almak artık daha kolay

    Shorts videolarını sessize almak da artık daha pratik olacak. Kullanıcılar videoyu ekrana dokunarak durdurduktan sonra ortaya çıkan yeni sessize alma düğmesine basarak sesi kapatabilecek.

    Dislike butonu kaldırılıyor

    YouTube Shorts'a yeni özellikler geldi Tam Boyutta Gör
    YouTube, yıllar önce beğenmeme sayısını gizlemeye başlamıştı, ancak şimdi Shorts'ta bu düğmeyi tamamen kaldırıyor. Şirket bunun yerine daha faydalı geri bildirim seçeneklerine odaklanıyor. Kullanıcılar artık "İlgilenmiyorum" ve "Bu kanalı önerme" gibi seçeneklerle algoritmaya daha net sinyaller verebilecek.
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    funky soul 24 dakika önce

    thanks

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    enreka_tr 1 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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