YouTube Shorts'a yeni özellikler geldi: Tam ekran modu, 2x oynatma ve fazlası

YouTube Shorts'a tam ekran modu geliyor
Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, "Clear Screen" (Temiz Ekran) adı verilen yeni izleme modu oldu. Bu özellik etkinleştirildiğinde videolar ekranın tamamını kaplarken, beğeni, yorum, paylaşım düğmeleri ve diğer arayüz öğeleri geçici olarak gizleniyor. Böylece kullanıcılar dikkat dağıtan unsurlar olmadan yalnızca videoya odaklanabiliyor.
2 kat hızlı oynatma seçeneği
YouTube, Shorts videoları için yeni bir 2x oynatma seçeneği de ekliyor. Kullanıcılar ekranın kenarına basılı tutarak Shorts videolarını 2 kat hızda oynatabilecek. Parmak ekrandan kaldırıldığında ise video normal hızına dönecek.
Beğeni butonu değişiyor
Platform, kullanıcı etkileşimlerini daha kişisel hale getirmek amacıyla klasik "beğen" simgesini kalp ikonuyla değiştirmeye başladı. Yeni tasarımın özellikle içerik üreticileriyle izleyiciler arasındaki bağı güçlendirmesi hedefleniyor.
Sessize almak artık daha kolay
Shorts videolarını sessize almak da artık daha pratik olacak. Kullanıcılar videoyu ekrana dokunarak durdurduktan sonra ortaya çıkan yeni sessize alma düğmesine basarak sesi kapatabilecek.
thanks
On bildiğin Kia olmuş