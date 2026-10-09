YouTube Shorts nasıl kapatılır? İşte adım adım yapılması gerekenler

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YouTube'da birkaç dakikalığına video izlemek isterken kendinizi arka arkaya onlarca Shorts videosu izlerken buluyorsanız bu akışı devre dışı bırakabilirsiniz. Platformun mobil uygulamasında sunulan bir ayar, Shorts videoları için günlük izleme sınırını sıfıra indirerek kısa video bölümünü ana sayfadan kaldırıyor. Böylece YouTube'u kullanırken uzun videolara, abone olduğunuz kanallara ve aradığınız içeriklere daha kolay odaklanmak mümkün hale geliyor. Üstelik bunun için ek bir uygulama yüklemenize de gerek yok.

YouTube Shorts kapatma nasıl yapılır?

YouTube'un mobil uygulamasında bulunan süre yönetimi menüsü üzerinden Shorts akışını sınırlandırmak mümkün.

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Bunun için uygulamayı açtıktan sonra sağ alt köşedeki profil fotoğrafınıza dokunmanız gerekiyor. Ardından sağ üstteki ayarlar simgesine girerek Zaman yönetimi bölümünü açın.

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Bu menüde yer alan Shorts Akışı kullanım sınırı seçeneğini etkinleştirin. Karşınıza çıkan süre seçenekleri arasından 0 dakika seçimini yapın. Böylece YouTube'un ana sayfasındaki Shorts bölümü kaldırılıyor ve uygulamanın sizi otomatik olarak rastgele bir kısa videoya yönlendirmesi de engelleniyor.

Bu ayar sonrasında ana sayfada Shorts modülü kaldırılacak. Ancak Shorts sekmesi yine görünmeye devam edecektir.

Diğer süre sınırları yeterli değil

YouTube, 15 veya 30 dakika gibi günlük süre sınırlarına ulaşıldığında kullanıcıya bir uyarı gösteriyor. Ancak bu uyarı, kısa videoları izlemeyi otomatik olarak durdurmuyor. Kullanıcı, ekrandaki uyarıyı kapatarak Shorts izlemeye devam edebiliyor ve aynı gün içinde yeni bir uyarıyla karşılaşmıyor.

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Bu nedenle yalnızca izleme süresini sınırlandırmak, kısa videolar arasında uzun süre gezinme alışkanlığını önlemekte yetersiz kalabiliyor. Sıfır dakika seçeneği ise Shorts akışını ana sayfadan kaldırarak bu videolara erişimi zorlaştırıyor.

Sadece mobil uygulama için geçerli

Bu özellik şu an için YouTube'un mobil uygulamasıyla sınırlı. Bilgisayarda veya Google TV gibi diğer cihazlarda Shorts videoları ana sayfada görünmeye devam edebiliyor. Bu cihazlarda kısa videoları engellemek isteyenlerin tarayıcı üzerinden çalışan alternatif eklenti çözümleri değerlendirmesi gerekiyor.

YouTube Shorts’u kapatan Chrome eklentileri

YouTube'un Zaman yönetimi menüsü ayrıca toplam izleme süresini gösteriyor. Ancak bu istatistikler Shorts videolarıyla uzun videoları birbirinden ayırmıyor. Dolayısıyla yalnızca Shorts için harcanan süreyi doğrudan takip etmek şimdilik mümkün değil.

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