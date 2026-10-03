YouTube Shorts algoritması değişiyor: Öneriler, özgün içeriklere öncelik verecek

Tam Boyutta Gör Popüler video izleme platformu YouTube, Shorts öneri sisteminde özgün içerikleri daha fazla öne çıkarmaya yönelik değişiklikler yapıyor. Şirket, başka kanallardaki videoları belirgin bir katkı veya değişiklik yapmadan yeniden yükleyen içeriklerin önerilerde daha düşük erişim elde edeceğini açıkladı.

Shorts formatının kısa ve hızlı tüketilen yapısı, uzun videolardan belirli bölümlerin kesilerek yeniden paylaşılmasını oldukça kolaylaştırıyor. Bu yöntem, özellikle yüksek izlenme alan içeriklerin kısa versiyonlarının hazırlanmasına olanak sağlarken, orijinal videoyu üreten kanal ile yeniden yükleyen hesap arasındaki içerik farkını da belirsizleştirebiliyor. YouTube'un yeni yaklaşımı ise herhangi bir özgün katkı eklenmeden başka kanallardan alınan içeriklerin öneri sistemindeki avantajını azaltmaya odaklanıyor.

Shorts algoritmasında özgünlük kriteri nasıl değişiyor?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Shorts deneyimini kullanıcılar açısından geliştirmek için öneri sistemlerinin güncellendiği ve orijinal içeriğe daha fazla öncelik verileceği belirtildi. Buna karşılık, başka içerik üreticileri tarafından yeniden yüklenen ve kendi içeriğini veya anlamlı bir katkıyı eklemeyen videoların erişiminin azaltılması hedefleniyor. Buradaki temel ayrımın yalnızca bir videonun başka bir kaynaktan alınması değil, yeniden kullanılan içeriğe yeni ve özgün bir değer katılıp katılmadığı üzerinden şekillenmesi bekleniyor.

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YouTube'un açıklamasında kullanılan ifadeler, özellikle başka bir üreticinin çalışmasının neredeyse değiştirilmeden yeniden yayımlandığı Shorts videolarını hedeflediğine işaret ediyor. Ancak şirket, hangi düzenlemelerin yeterli özgünlük sağlayacağı veya hangi içeriklerin doğrudan öneri sisteminden geri plana atılacağı konusunda ayrıntılı teknik kriterler paylaşmadı. Bu nedenle montaj, yorum, anlatım veya yapay zeka destekli dönüşüm gibi yöntemlerin her durumda aynı şekilde değerlendirileceğini söylemek için henüz yeterli bilgi bulunmuyor.

Yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte Shorts üreticilerinin yalnızca izlenme potansiyeli yüksek içerikleri yeniden paketlemek yerine kendi çekimlerine, anlatımlarına ve özgün kurgu yapılarına daha fazla ağırlık vermesi gerekebilir. YouTube ise değişikliğin kesin olarak hangi tarihte uygulanacağını açıklamadı. Ancak mevcut açıklamalar, düzenlemenin en azından bazı kullanıcılar için uygulanmaya başlamış olabileceğine işaret ediyor.

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YouTube Shorts önerileri özgün içeriklere öncelik verecek

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