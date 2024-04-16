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    Anlık Bildirim

    Youtube, şimdi de reklam engelleyici uygulamalara savaş aştı

    YouTube, reklam engelleyicilere karşı mücadelesini mobil cihazlara taşıyor. YouTube, videolara üçüncü parti reklam engelleme uygulamalarıyla erişen kullanıcıların sorun yaşayabileceğini duyurdu.
    Youtube, şimdi de reklam engelleyici uygulamalara savaş aştı Tam Boyutta Gör
    YouTube, reklam engelleyicilere karşı mücadelesini mobil cihazlara taşıyor. YouTube, yaptığı güncellemeyle videolara üçüncü parti reklam engelleme uygulamalarıyla erişen kullanıcıların ara belleğe alma sorunlarıyla karşılaşabileceğini veya "Aşağıdaki içerik bu uygulamada mevcut değil" yazan bir hata mesajıyla karşılaşabileceğini duyurdu.

    Geçtiğimiz sene YouTube, kullanıcıları video izlerken reklam izlemeye  veya YouTube Premium'a geçirmeye teşvik etmek için reklam engelleyicilere karşı savaş açmıştı. Reklam engelleyici kullanan kullanıcılara eklentiyi kapatmalarını söyleyen uyarıların ardından, bu tür eklentileri kullananlara site genelinde yavaşlatma uygulamaya başlanmıştı.

    Youtube, üçüncü taraf mobil uygulamaları gözüne kestirdi

    YouTube artık politika değişikliğine giderek, üçüncü taraf uygulamaların reklamları engellemesine izin vermediğini çünkü bu durumun içerik üreticilerinin görüntüleme karşılığında ücret almasını engellediğini belirtiyor. Bu değişiklik ile YouTube, AdGuard gibi mobil reklam engelleyicileri hedef alıyor gibi görünüyor.

    YouTube açıklamasında, "Üçüncü taraf uygulamaların API'mizi kullanmasına yalnızca API Hizmetleri Hizmet Şartlarımıza uymaları durumunda izin veriyoruz. Bu şartları ihlal eden bir uygulamayı tespit ettiğimizde platformumuzu, içerik üreticilerimizi ve izleyicilerimizi korumak için gerekli önlemleri alacağız." ifadelerine yer verdi.

    YouTube'u reklam engelleme uygulamalarıyla izleyen kullanıcılar bu son haberden hoşnut olmayacak. Reklam engelleyicilere karşı sert tutumunu sürdüren video platformu geri adım atacak gibi durmuyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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