Youtube, şimdi de reklam engelleyici uygulamalara savaş aştı

Geçtiğimiz sene YouTube, kullanıcıları video izlerken reklam izlemeye veya YouTube Premium'a geçirmeye teşvik etmek için reklam engelleyicilere karşı savaş açmıştı. Reklam engelleyici kullanan kullanıcılara eklentiyi kapatmalarını söyleyen uyarıların ardından, bu tür eklentileri kullananlara site genelinde yavaşlatma uygulamaya başlanmıştı.
Youtube, üçüncü taraf mobil uygulamaları gözüne kestirdi
YouTube artık politika değişikliğine giderek, üçüncü taraf uygulamaların reklamları engellemesine izin vermediğini çünkü bu durumun içerik üreticilerinin görüntüleme karşılığında ücret almasını engellediğini belirtiyor. Bu değişiklik ile YouTube, AdGuard gibi mobil reklam engelleyicileri hedef alıyor gibi görünüyor.
YouTube açıklamasında, "Üçüncü taraf uygulamaların API'mizi kullanmasına yalnızca API Hizmetleri Hizmet Şartlarımıza uymaları durumunda izin veriyoruz. Bu şartları ihlal eden bir uygulamayı tespit ettiğimizde platformumuzu, içerik üreticilerimizi ve izleyicilerimizi korumak için gerekli önlemleri alacağız." ifadelerine yer verdi.
YouTube'u reklam engelleme uygulamalarıyla izleyen kullanıcılar bu son haberden hoşnut olmayacak. Reklam engelleyicilere karşı sert tutumunu sürdüren video platformu geri adım atacak gibi durmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)