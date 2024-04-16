Tam Boyutta Gör YouTube, reklam engelleyicilere karşı mücadelesini mobil cihazlara taşıyor. YouTube, yaptığı güncellemeyle videolara üçüncü parti reklam engelleme uygulamalarıyla erişen kullanıcıların ara belleğe alma sorunlarıyla karşılaşabileceğini veya "Aşağıdaki içerik bu uygulamada mevcut değil" yazan bir hata mesajıyla karşılaşabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sene YouTube, kullanıcıları video izlerken reklam izlemeye veya YouTube Premium'a geçirmeye teşvik etmek için reklam engelleyicilere karşı savaş açmıştı. Reklam engelleyici kullanan kullanıcılara eklentiyi kapatmalarını söyleyen uyarıların ardından, bu tür eklentileri kullananlara site genelinde yavaşlatma uygulamaya başlanmıştı.

Youtube, üçüncü taraf mobil uygulamaları gözüne kestirdi

YouTube artık politika değişikliğine giderek, üçüncü taraf uygulamaların reklamları engellemesine izin vermediğini çünkü bu durumun içerik üreticilerinin görüntüleme karşılığında ücret almasını engellediğini belirtiyor. Bu değişiklik ile YouTube, AdGuard gibi mobil reklam engelleyicileri hedef alıyor gibi görünüyor.

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YouTube açıklamasında, "Üçüncü taraf uygulamaların API'mizi kullanmasına yalnızca API Hizmetleri Hizmet Şartlarımıza uymaları durumunda izin veriyoruz. Bu şartları ihlal eden bir uygulamayı tespit ettiğimizde platformumuzu, içerik üreticilerimizi ve izleyicilerimizi korumak için gerekli önlemleri alacağız." ifadelerine yer verdi.

YouTube'u reklam engelleme uygulamalarıyla izleyen kullanıcılar bu son haberden hoşnut olmayacak. Reklam engelleyicilere karşı sert tutumunu sürdüren video platformu geri adım atacak gibi durmuyor.

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Youtube, şimdi de reklam engelleyici uygulamalara savaş aştı