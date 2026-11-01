YouTube'da yeni sorun: Videolar tam ekrandan çıkıyor, ses kesiliyor!

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Tam Boyutta Gör YouTube mobil uygulamasındaki bir hata, bazı kullanıcıların tam ekran modundan çıkıp mini oynatıcıya geçmesine neden oluyor. Bu hata yalnızca video izleme deneyiminin görsel kalitesini bozmakla kalmıyor, bazı durumlarda videodaki sesin kesilmesine de yol açıyor.

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Mini oynatıcı kendiliğinden açılıyor ve ses kesiliyor

Sosyal medya gönderilerine göre, kullanıcı ekrana dokunmadığı veya herhangi bir ayarı değiştirmediği halde videolar aniden küçülerek mini oynatıcı görünümüne geçiyor. En büyük sorun ise sesin de kesilmesi. Video tekrar tam ekran moduna alınsa bile, ses her zaman geri gelmiyor.

Bazı kullanıcılar, videoyu kapatıp yeniden başlatmanın sesi düzelttiğini söylüyor. Ancak bazıları, sesi geri getirebilmek için YouTube uygulamasını tamamen kapatıp yeniden başlatmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor.

Hiçbir yöntem işe yaramıyor!

YouTube mobil uygulamasında yaşanan bu sorun yeni değil; ekim ayının başlarında ortaya çıkmış ve Google hâlâ düzelten bir güncelleme yayınlamamış. Önbelleği temizlemek, YouTube güncellemelerini kaldırıp yeniden yüklemek, telefonu yeniden başlatmak ve uygulama ayarlarını değiştirmek gibi çeşitli çözüm yollarının hiçbirinin sorunu çözmediği de kullanıcılar tarafından belirtiliyor.

Hem Android hem de iOS kullanıcılarının aynı sorunu bildirmesi, problemin cihazdan ziyade doğrudan YouTube’dan kaynaklanabileceğini gösteriyor.

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YouTube sorunu: Videolar tam ekrandan çıkıyor, ses kesiliyor!

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