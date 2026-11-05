YouTube, Tamba adlı yeni bir sosyal platform üzerinde çalışıyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat YouTube, Tamba adını taşıyan yeni ve deneysel bir sosyal platform geliştiriyor. Android uygulamasında bulunan kodlar; takip sistemi, özel mesajlaşma, grup sohbetleri ve sesli yanıt gibi birçok sosyal özelliği açığa çıkardı. El çizimi simgeleri ve Instagram benzeri yapısıyla dikkat çeken Tamba, kullanıcıların video ötesinde bağlantı kurmasını amaçlıyor. Test aşamasındaki projenin ayrı bir uygulama mı yoksa ana platforma mı geleceği henüz bilinmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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YouTube, bir süredir platformu daha sosyal ve etkileşimli hale getirmeye yönelik adımlar atıyor. Son olarak YouTube uygulamasının Android sürümünde ortaya çıkan kodlar, takipçi sistemi, özel mesajlar ve grup sohbetleri gibi özelliklere sahip Tamba adlı deneysel bir sosyal platforma işaret ediyor.

YouTube'dan bağımsız bir uygulama olabilir

YouTube'un Android uygulamasının 21.44.534 sürümünü inceleyen araştırmacılar, Tamba adını taşıyan yeni bir özelliğe/uygulamaya ait kodlar ve görsel dosyalar keşfetti. Bulgular, YouTube'un video paylaşımının ötesine geçerek daha kapsamlı sosyal özellikler geliştirdiğini gösteriyor.

Tamba'ya ait görsel dosyalar arasında üst gezinme çubuğunda kullanılmak üzere tasarlanmış bir logo da bulunuyor. Kalın yazı karakteriyle hazırlanan logoda, ortasında oynat simgesi bulunan karalama benzeri bir şekil yer alıyor. Aynı şekil, deneysel uygulamanın simgesi olabilecek başka bir görselde de kullanılıyor.

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Tamba'nın kendine özgü görsel kimliği yalnızca logoyla sınırlı değil. Uygulama için hazırlanan 38 yeni simge, ana YouTube uygulamasındaki sade tasarımdan farklı olarak el çizimini andıran bir görünüme sahip. Simge setinde ana sayfa, arama, içerik oluşturma, kamera, gelen kutusu, sohbet, çıkartmalar, mikrofon ve kullanıcı ekleme işlevleri bulunuyor. Kodlarda ayrıca taç, kilit, kilitli yer imi ve oyun kumandası simgelerinin adları da yer alıyor ancak bunların görselleri henüz uygulamada bulunmuyor.

Bu tasarım ve işlevler, Tamba'nın YouTube'dan ziyade Instagram benzeri bir sosyal ağ yapısına sahip olabileceğini düşündürüyor.

Sosyal medyadan farkı yok

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Tamba'ya ait kodlarda sosyal medya uygulamalarını andıran çok sayıda bildirim türü ve özellik tanımı bulunuyor. Kullanıcıların birbirlerini takip edebilmesi, takip istekleri göndermesi ve gelen istekleri onaylaması planlanan özellikler arasında yer alıyor.

Uygulamanın bire bir ve grup sohbetlerinde metin mesajlarının yanı sıra fotoğraf ve video paylaşımını destekleyebileceğine ilişkin işaretler de var. Gönderilere, Shorts videolarına ve yorumlara kalp bırakma özellikleri de kodlarda görülüyor. Ayrıca kullanıcıların sesli mesajlarla veya Shorts videolarıyla yanıt verebilmesine yönelik ifadeler bulunuyor. Kodlarda Shorts videolarının Tamba sohbetleri içinde oynatılabileceğine ve uygulamanın alt gezinme çubuğundan erişilebileceğine ilişkin ifadeler de yer alıyor.

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Tamba, YouTube'un mevcut uygulamasından ayrı bir uygulama olarak geliştiriliyor olabilir. Kodlarda hem Android hem de iPhone için sürüm hazırlığına işaret eden ifadeler bulunuyor.

Bununla birlikte Tamba'nın kodlarında yer alan “sandbox” ifadesi, projenin henüz deneysel aşamada olduğunu düşündürüyor. YouTube, bu ortamda yeni sosyal özellikleri ana uygulamayı etkilemeden test ediyor olabilir.

YouTube, ana uygulamasında da sosyal özelliklerini genişletiyor. Kullanıcılar artık uygulamadan ayrılmadan arkadaşlarıyla video paylaşabiliyor ve özel mesajlaşabiliyor. Şirketin önümüzdeki aylarda grup sohbetlerini de kullanıma sunması bekleniyor. Bu nedenle Tamba'da geliştirilen bazı özellikler, daha sonra ana YouTube uygulamasına eklenebilir.

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YouTube, Tamba adlı yeni bir sosyal platform üzerinde çalışıyor

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