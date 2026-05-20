Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube'tan aramaları kolaylaştıracak yeni yapay zeka özelliği: Ask YouTube

    YouTube, içerik aramalarını yapay zeka ile daha akıllı hale getirecek "Ask YouTube" özelliğini duyurdu. Yeni özellikle kullanıcılar, sohbet tarzında sorular sorarak aradıkları bilgilere ulaşabilecek.

    YouTube'tan yeni yapay zeka özelliği: Ask YouTube Tam Boyutta Gör
    YouTube, içerik aramalarını yapay zeka ile daha akıllı hale getirecek "Ask YouTube" (Youtube'a Sor) özelliğini duyurdu. Bu yeni araç sayesinde kullanıcılar, YouTube’da sohbet tarzında sorular sorarak uzun videolar veya Shorts içinde aradıkları bilgilere ulaşabilecek. Bu özellik, Google Search’teki AI Modu’na benziyor ancak tamamen video odaklı çalışıyor.

    Ask YouTube, kullanıcıların sorusuna en uygun olduğunu düşündüğü videoları bir araya getiriyor ve kullanıcılar, sonuçlara dayalı ek sorular sorarak aramayı daha da detaylandırabiliyor. Ayrıca, videoların içeriğini hızlıca anlamak için küçük metin özetleri de sunuluyor. 

    YouTube, aynı zamanda Gemini Omni’yu Create uygulaması ve YouTube Shorts Remix ile entegre ediyor. Gemini Omni, görüntü, ses, video ve metin gibi farklı girişleri birleştirerek, gerçek dünyaya dayalı bilgileri kullanarak yüksek kaliteli videolar üretebiliyor. Kullanıcılar, Shorts videolarını remixleyerek kendi metin ve görsellerini ekleyebilir, videoya kendilerini dahil edebilir veya tüm videoya stil filtreleri uygulayabilir.

    Ask YouTube, şu anda ABD’deki YouTube Premium üyeleri için YouTube Labs sayfası üzerinden erişilebilir durumda. Gemini Omni entegrasyonu da bugünden itibaren yaygınlaştırılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tata marina 1.4 tdi comfort kuranda çelişen ayetler grundig gho 9900 ktbk ktka kktc marşpiyel boyalı araba alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum