YouTube'tan aramaları kolaylaştıracak yeni yapay zeka özelliği: Ask YouTube

Ask YouTube, kullanıcıların sorusuna en uygun olduğunu düşündüğü videoları bir araya getiriyor ve kullanıcılar, sonuçlara dayalı ek sorular sorarak aramayı daha da detaylandırabiliyor. Ayrıca, videoların içeriğini hızlıca anlamak için küçük metin özetleri de sunuluyor.
YouTube, aynı zamanda Gemini Omni’yu Create uygulaması ve YouTube Shorts Remix ile entegre ediyor. Gemini Omni, görüntü, ses, video ve metin gibi farklı girişleri birleştirerek, gerçek dünyaya dayalı bilgileri kullanarak yüksek kaliteli videolar üretebiliyor. Kullanıcılar, Shorts videolarını remixleyerek kendi metin ve görsellerini ekleyebilir, videoya kendilerini dahil edebilir veya tüm videoya stil filtreleri uygulayabilir.
Ask YouTube, şu anda ABD'deki YouTube Premium üyeleri için YouTube Labs sayfası üzerinden erişilebilir durumda. Gemini Omni entegrasyonu da bugünden itibaren yaygınlaştırılıyor.
