YouTube'tan aramaları kolaylaştıracak yeni yapay zeka özelliği: Ask YouTube

Tam Boyutta Gör YouTube, içerik aramalarını yapay zeka ile daha akıllı hale getirecek "Ask YouTube" (Youtube'a Sor) özelliğini duyurdu. Bu yeni araç sayesinde kullanıcılar, YouTube’da sohbet tarzında sorular sorarak uzun videolar veya Shorts içinde aradıkları bilgilere ulaşabilecek. Bu özellik, Google Search’teki AI Modu’na benziyor ancak tamamen video odaklı çalışıyor.

Ask YouTube, kullanıcıların sorusuna en uygun olduğunu düşündüğü videoları bir araya getiriyor ve kullanıcılar, sonuçlara dayalı ek sorular sorarak aramayı daha da detaylandırabiliyor. Ayrıca, videoların içeriğini hızlıca anlamak için küçük metin özetleri de sunuluyor.

YouTube, aynı zamanda Gemini Omni’yu Create uygulaması ve YouTube Shorts Remix ile entegre ediyor. Gemini Omni, görüntü, ses, video ve metin gibi farklı girişleri birleştirerek, gerçek dünyaya dayalı bilgileri kullanarak yüksek kaliteli videolar üretebiliyor. Kullanıcılar, Shorts videolarını remixleyerek kendi metin ve görsellerini ekleyebilir, videoya kendilerini dahil edebilir veya tüm videoya stil filtreleri uygulayabilir.

Ask YouTube, şu anda ABD’deki YouTube Premium üyeleri için YouTube Labs sayfası üzerinden erişilebilir durumda. Gemini Omni entegrasyonu da bugünden itibaren yaygınlaştırılıyor.

YouTube'tan yeni yapay zeka özelliği: Ask YouTube

