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    YouTube Türkiye’de yeni dönem: Kimlik ile yaş doğrulaması başladı

    Google çocukları korumak için yaş tahmini teknolojisini başlattı. Kullanıcının yaşı kimlik istemeden belirlenecek. Hatalı tespit edilmesi durumunda kimlik belgesi ve selfie ile düzeltme yapılacak.

    YouTube Türkiye’de yeni dönem: Kimlik ile yaş doğrulaması başladı Tam Boyutta Gör
    Google, çocukları ve gençleri çevrim içi ortamda daha iyi korumak amacıyla yaş tahmini teknolojisini Türkiye’de kullanıma sunmaya başladı. Bugün devreye alınan sistem, kullanıcıların 18 yaşından küçük olup olmadığını tahmin ederek buna göre çeşitli güvenlik önlemlerini otomatik olarak etkinleştirecek. Bu özelliğin kademeli olarak önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara ulaşması planlanıyor.

    Herkesten kimlik istenmeyecek

    Çocuklar hesap oluşturulurken doğum tarihini 18 yaşın üzerinde girse dahi Google’ın yaş tahmini teknolojisiyle 18 yaş altında olduğu otomatik olarak tespit edilecek. Kullanıcının 18 yaşından küçük olduğunun hatalı tahmin edilmesi durumunda kullanıcıya yaşını düzeltme seçeneği sunuluyor. Bunun için T.C. kimlik belgesinin fotoğrafını sisteme yükleyebilir ya da canlı bir selfie çekimi yapabilirsiniz.

    Kimlik ile doğrulama seçeneğinde Google, yüklenen belgenin güvenli şekilde saklandığını ve yaş doğrulaması tamamlandıktan sonra silindiğini belirtiyor. Selfie ile doğrulamada ise Google'ın belirttiğine göre doğrulama işlemini gerçekleştiren üçüncü taraf hizmet, Google'a kullanıcının yaş şartını karşılayıp karşılamadığını iletiyor; selfie doğrulama tamamlandıktan sonra siliniyor.

    Çocuklar yalnızca yaşına uygun videoları izleyecek

    18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen kullanıcıların YouTube deneyiminde çeşitli korumalar otomatik olarak etkinleştirilecek. Bunlar arasında yaş kısıtlamalı videoların izlenememesi, mola ve uyku vakti hatırlatıcılarının varsayılan olarak açılması ve öneriler sisteminde genç kullanıcılar için ek güvenlik önlemlerinin uygulanması bulunuyor.

    Ayrıca genç kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmeyecek. Hassas reklam kategorileri sınırlandırılacak. Otomatik oynatma konusunda da kullanıcının tercih yapması istenecek.

    Diğer Google uygulamalarındaki sınırlamalar neler olacak?

    Google, bu sistemi yalnızca YouTube ile sınırlı tutmuyor. 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen kullanıcılar için Google'ın diğer hizmetlerinde de bazı varsayılan korumalar uygulanacak.

    Örneğin tüm Google hizmetlerinde kişiselleştirilmiş reklamlar devre dışı bırakılacak. Google Haritalar'daki Zaman Çizelgesi özelliği kapatılacak ve Google Play'de yetişkinlere yönelik uygulamalara erişim sınırlandırılacak.

    Google kullanıcının yaşını nasıl tahmin ediyor?

    Google’ın kullandığı yaş tahmini teknolojisi, kullanıcıdan doğrudan kimlik veya yüz görüntüsü istemeden makine öğrenimi tabanlı yaş tahmini modeli üzerinden hizmet veriyor. Google, modelin hesapla ilişkilendirilen çok sayıda sinyali birlikte değerlendirdiğini belirtiyor. Bunlar arasında kullanıcının YouTube'daki etkinlikleri, yaptığı aramaların niteliği, izlediği video kategorileri ve hesabın ne kadar süredir aktif olduğu gibi bilgiler bulunuyor. Model, tek bir videoya veya belirli bir içerik türüne bakarak karar vermek yerine farklı sinyalleri bir araya getirerek kullanıcının 18 yaşından küçük veya büyük olma ihtimalini hesaplıyor. 2025 yılında yurt dışında devreye alınan bu sistem pek çok yetişkinin çocuk olarak algılanmasına neden oldu. Zaman içerisinde algoritma geliştirildi ve daha iyi hale geldi.

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