YouTube Türkiye 15 yaş altı sosyal medya yasağına tepkili

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber'de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasının önüne geçecek olan yasa tasarısı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi ve yakın zamanda genel kurula gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte sosyal medya platformlarının tasarıdan pek memnun olmadığı ortaya çıktı.

YouTube Türkiye'den yasak açıklaması

Yasa tasarısına göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek ve yaş doğrulama dahil gerekli önlemleri almak zorunda olacak. 15 yaş üstü çocuklar için ise daha güvenli ve ayrıştırılmış hizmet sunulması gerekecek.

YouTube Türkiye tarafından ülke basınına sunulan açıklama tasarıya daha farklı bir bakış açısı sunuyor. Yasa gereğince 15 yaş altındaki kullanıcıların ve içerik üreticilerinin hesaplarını kapatacak olan YouTube, düzenlemenin her yaştan içerik üreticisinin etkileşim ve gelir kaybı yaşamasına sebep olacağını belirtiyor.

Platform bu yasağın her ne kadar iyi niyetli olsa da ideal bir çözüm olmadığını ve korunmaya çalışılan kitle üzerinde istenmeyen olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Ayrıca gençleri internetten uzak tutan değil internette güvende tutan düzenlemeler olması gerektiğini vurguluyor.

Aslında 15 yaş yasağı ilk gündeme geldiğinde de benzer bir tartışma yaşanmıştı. Ülkemizde ve globalde 13-18 yaş arası kitlenin diğer yaş gruplarına göre daha aktif ve daha katılımcı olduğu; MrBeast, Enes Batur ya da Testo Taylan gibi büyük izlenmelere sahip kanalların en önemli kitlesinin bu yaş ortalamasına sahip kullanıcılar olduğu ifade edilmişti. Haliyle yasak ile birlikte ciddi bir reklam ve gelir kaybı yaşanması kaçınılmaz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: