YouTube, TV'de atlanamayan reklamları devreye aldı

30 saniyelik atlanamayan reklamlar gösterilecek
Google’ın kısa süre önce paylaştığı bir blog yazısına göre artık televizyonlarda kullanılan YouTube uygulamasında atlanamayan 30 saniyelik reklamlar gösterilmeye başlanıyor. Bu yeni reklam formatı dünya genelindeki akıllı TV’ler ve diğer bağlı televizyon cihazlarında kullanıma sunuluyor.
Şirketin açıklamasına göre Google’ın yapay zeka sistemi reklam türlerini otomatik olarak optimize ediyor. Buna göre bazen 6 saniyelik kısa “bumper” reklamlar, bazen 15 saniyelik standart reklamlar, bazen de yalnızca televizyonlarda gösterilen 30 saniyelik atlanamayan reklamlar devreye giriyor. Amaç ise reklam kampanyalarının doğru zamanda doğru izleyiciye ulaşmasını sağlamak.
Bu yeni reklam uygulaması, mobil kullanıcıların kısa süre önce karşılaştığı başka bir değişikliğin hemen ardından geldi. Bazı kullanıcılar kapatılamayan reklam banner'larıyla karşılaştıklarını bildirmişti. Ayrıca reklam engelleyici kullanan bazı kişiler için video yorumları ve açıklamalarının da sınırlandırıldığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, Google'ın kullanıcıları Premium aboneliğe yönlendirmek için daha agresif bir strateji izlediğini gösteriyor.
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım