    YouTube, TV'de atlanamayan reklamları devreye aldı

    Google, televizyonlarda kullanılan YouTube uygulamasında atlanamayan 30 saniyelik reklamları devreye aldığını duyurdu.                                          

    YouTube, TV'de atlanamayan reklamları devreye aldı Tam Boyutta Gör
    YouTube son yıllarda yeni reklam formatlarını oldukça agresif biçimde devreye sokarken aynı zamanda reklam engelleyicilere ve üçüncü taraf YouTube uygulamalarına karşı da daha sıkı önlemler almaya başladı. Bu durum özellikle YouTube Premium kullanmayan kişiler için televizyon uygulamasındaki izleme deneyimini giderek daha rahatsız edici hale getiriyor.

    30 saniyelik atlanamayan reklamlar gösterilecek

    Google’ın kısa süre önce paylaştığı bir blog yazısına göre artık televizyonlarda kullanılan YouTube uygulamasında atlanamayan 30 saniyelik reklamlar gösterilmeye başlanıyor. Bu yeni reklam formatı dünya genelindeki akıllı TV’ler ve diğer bağlı televizyon cihazlarında kullanıma sunuluyor.

    Şirketin açıklamasına göre Google’ın yapay zeka sistemi reklam türlerini otomatik olarak optimize ediyor. Buna göre bazen 6 saniyelik kısa “bumper” reklamlar, bazen 15 saniyelik standart reklamlar, bazen de yalnızca televizyonlarda gösterilen 30 saniyelik atlanamayan reklamlar devreye giriyor. Amaç ise reklam kampanyalarının doğru zamanda doğru izleyiciye ulaşmasını sağlamak.

    Bu yeni reklam uygulaması, mobil kullanıcıların kısa süre önce karşılaştığı başka bir değişikliğin hemen ardından geldi. Bazı kullanıcılar kapatılamayan reklam banner’larıyla karşılaştıklarını bildirmişti. Ayrıca reklam engelleyici kullanan bazı kişiler için video yorumları ve açıklamalarının da sınırlandırıldığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler, Google’ın kullanıcıları Premium aboneliğe yönlendirmek için daha agresif bir strateji izlediğini gösteriyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 23 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

