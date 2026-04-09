YouTube, kendi kurallarını çiğniyor: Geçilemeyen daha uzun reklamlar!

Atlanamayan reklamlar 90 saniyeye çıktı!
YouTube TV uygulamasında atlanamayan reklamların 30 saniyeyi geçmemesi gerekirken, kullanıcılar 90 saniyelik geçilemeyen reklamlarla karşılaştıklarını dile getiriyor.
Kullanıcılar tarafından paylaşılan gönderiler, bazı izleyicilerin atlama seçeneği çıkmadan önce 90 saniyeye kadar süren reklamlarla karşılaştığını gösteriyor. Bu, YouTube’un kendi politikalarıyla örtüşmüyor. Kullanıcılar, bu reklamları değişen uzunluklardaki videolarda gördüklerini ve toplam reklam süresinin 90 saniyeyi aştığı durumlarla da karşılaştıklarını bildirdi.
Bildirilen değişiklikler şimdilik yalnızca TV izleyicileriyle sınırlı görünüyor; henüz mobil veya masaüstünde uygulamaya geçilmedi.Kaynakça https://www.androidauthority.com/youtube-90-second-unskippable-ads-3655694/ https://blog.google/products/ads-commerce/vrc-non-skip-ads-generally-available/
.
