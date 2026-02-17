YouTube'un reklam engelleyicilerle savaşı sürüyor: Yorumların yüklenemediği bildiriliyor

“Yorumlar kapatıldı” uyarısı
Sorun yalnızca yorumlarla da sınırlı değil. Bazı kullanıcılar video açıklamalarının da gizlendiğini ifade ediyor. Reddit’in yanı sıra X üzerinde de benzer şikayetler dile getiriliyor.
Ortak nokta: Reklam engelleyiciler
Kullanıcı yorumlarına bakıldığında, şikayetlerin büyük bölümünde ortak unsurun reklam engelleyici kullanımı olduğu görülüyor. Hatta yerleşik reklam ve takip engelleyici özellikleriyle bilinen Brave tarayıcısını kullanan bazı kişiler de benzer sorunlar yaşadıklarını bildiriyor.
Forum ve sosyal medya paylaşımlarına göre, reklam engelleyici devre dışı bırakıldığında yorumların ve açıklamaların yeniden görünmesi, YouTube’un bu adımı bilinçli olarak attığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. İlginç şekilde, bazı YouTube Premium abonelerinin de reklam engelleyici kullandıkları takdirde bu durumdan etkilenebildiği belirtiliyor.
YouTube’un reklam engelleyicilere karşı mücadelesi sürüyor
Bu gelişme, YouTube’un reklam engelleyicilere karşı attığı ilk adım değil. Platform daha önce de kullanıcıları reklam engelleyicileri kapatmaları konusunda uyarmış, hatta bazı durumlarda yerleşik engelleyiciye sahip tarayıcılarda erişimi kısıtlamıştı. Ayrıca Android tarafında arka planda oynatma gibi özelliklerin alternatif yollarla kullanılmasının da önüne geçilmişti.
Şimdilik bu uygulama tüm reklam engelleyici kullanıcılarını kapsamıyor. Yapılan testlerde yorum ve açıklama bölümlerinin sorunsuz şekilde görüntülenebildiği durumlar da mevcut. Ancak artan şikayet sayısı, uygulamanın daha geniş çapta yayılabileceğine işaret ediyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/youtube-ad-blocker-comments-turned-off-3641167/ https://www.reddit.com/r/youtube/comments/1r482o6/description_and_comments_missing_from_all_videos/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: