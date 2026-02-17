Giriş
    YouTube'un reklam engelleyicilerle savaşı sürüyor: Yorumların yüklenemediği bildiriliyor

    YouTube’da son günlerde dikkat çeken bir sorun yaşanıyor. Reklam engelleyici kullanan çok sayıda kullanıcı, videolarda yorumların ve açıklama bölümlerinin görüntülenemediğini bildiriyor.

    YouTube'un reklam engelleyicilerle savaşı sürüyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube’da son günlerde dikkat çeken bir sorun yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı, videolarda yorumların ve hatta açıklama bölümlerinin görüntülenemediğini bildiriyor. Üstelik ortaya çıkan bulgular, bunun teknik bir hatadan çok bilinçli bir uygulama olabileceğine işaret ediyor.

    “Yorumlar kapatıldı” uyarısı

    YouTube'un reklam engelleyicilerle savaşı sürüyor Tam Boyutta Gör
    Son birkaç gündür Reddit’teki YouTube topluluğunda birçok kullanıcı, videoların altında "Yorumlar kapatıldı" uyarısıyla karşılaştığını belirtiyor. Paylaşımlara göre bu durum tekil videolarla sınırlı değil, geniş bir içerik yelpazesinde görülüyor. Onlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadığını doğrulayarak problemin yaygın olduğunu gösteriyor.

    Sorun yalnızca yorumlarla da sınırlı değil. Bazı kullanıcılar video açıklamalarının da gizlendiğini ifade ediyor. Reddit’in yanı sıra X üzerinde de benzer şikayetler dile getiriliyor.

    Ortak nokta: Reklam engelleyiciler

    Kullanıcı yorumlarına bakıldığında, şikayetlerin büyük bölümünde ortak unsurun reklam engelleyici kullanımı olduğu görülüyor. Hatta yerleşik reklam ve takip engelleyici özellikleriyle bilinen Brave tarayıcısını kullanan bazı kişiler de benzer sorunlar yaşadıklarını bildiriyor.

    Forum ve sosyal medya paylaşımlarına göre, reklam engelleyici devre dışı bırakıldığında yorumların ve açıklamaların yeniden görünmesi, YouTube’un bu adımı bilinçli olarak attığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. İlginç şekilde, bazı YouTube Premium abonelerinin de reklam engelleyici kullandıkları takdirde bu durumdan etkilenebildiği belirtiliyor.

    YouTube’un reklam engelleyicilere karşı mücadelesi sürüyor

    Bu gelişme, YouTube’un reklam engelleyicilere karşı attığı ilk adım değil. Platform daha önce de kullanıcıları reklam engelleyicileri kapatmaları konusunda uyarmış, hatta bazı durumlarda yerleşik engelleyiciye sahip tarayıcılarda erişimi kısıtlamıştı. Ayrıca Android tarafında arka planda oynatma gibi özelliklerin alternatif yollarla kullanılmasının da önüne geçilmişti.

    Şimdilik bu uygulama tüm reklam engelleyici kullanıcılarını kapsamıyor. Yapılan testlerde yorum ve açıklama bölümlerinin sorunsuz şekilde görüntülenebildiği durumlar da mevcut. Ancak artan şikayet sayısı, uygulamanın daha geniş çapta yayılabileceğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/youtube-ad-blocker-comments-turned-off-3641167/ https://www.reddit.com/r/youtube/comments/1r482o6/description_and_comments_missing_from_all_videos/
