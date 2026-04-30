YouTube'un resim içinde resim özelliği ücretsiz oldu

YouTube resim içinde resim (PiP) artık Premium özellik değil
Dünya genelinde Premium aboneliği olmayan kullanıcılar, iOS ve Android'de uzun süreli, müzik dışı içerikler için Resim İçinde Resim (PiP) özelliğini kullanabilecek. Bu özellik zaten ABD'de ve dünya genelinde Premium aboneler için mevcuttu, bu nedenle bu kullanıcılar için herhangi bir değişiklik olmayacak.
Premium Lite üyeleri uzun videolar, müzik dışı içerikler için PiP özelliğini kullanmaya devam edebilirken, Premium üyeler müzik ve müzik dışı içerikler için PiP özelliğini kullanabilecek.
Resim İçinde Resim, bir videoyu mini bir oynatıcıya dönüştürerek YouTube’un diğer uygulamalarla birlikte kullanılabilmesini sağlıyor. PiP özelliğini kullanmak için YouTube uygulamasından çıkmak üzere yukarı kaydırmak yeterli oluyor. Video, ekranda herhangi bir yere taşınabilen küçük bir pencerede oynatılmaya devam ediyor.
YouTube, resim içinde resim özelliğini tüm hesaplarda aynı anda ücretsiz yapmayacak, kademeli olarak sunacak.
