Tam Boyutta Gör YouTube, dün yaptığı açıklamada resim içinde resim modunun dünya çapında daha fazla kullanıcıya sunulacağını duyurdu. Resim içinde resim (PiP) özelliği küresel olarak kullanıma sunulacak. Şimdiye kadar yalnızca ABD'deki kullanıcılar ve Premium aboneleriyle sınırlıydı.

Dünya genelinde Premium aboneliği olmayan kullanıcılar, iOS ve Android'de uzun süreli, müzik dışı içerikler için Resim İçinde Resim (PiP) özelliğini kullanabilecek. Bu özellik zaten ABD'de ve dünya genelinde Premium aboneler için mevcuttu, bu nedenle bu kullanıcılar için herhangi bir değişiklik olmayacak.

Premium Lite üyeleri uzun videolar, müzik dışı içerikler için PiP özelliğini kullanmaya devam edebilirken, Premium üyeler müzik ve müzik dışı içerikler için PiP özelliğini kullanabilecek.

Resim İçinde Resim, bir videoyu mini bir oynatıcıya dönüştürerek YouTube’un diğer uygulamalarla birlikte kullanılabilmesini sağlıyor. PiP özelliğini kullanmak için YouTube uygulamasından çıkmak üzere yukarı kaydırmak yeterli oluyor. Video, ekranda herhangi bir yere taşınabilen küçük bir pencerede oynatılmaya devam ediyor.

YouTube, resim içinde resim özelliğini tüm hesaplarda aynı anda ücretsiz yapmayacak, kademeli olarak sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

YouTube'un resim içinde resim özelliği ücretsiz oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: