YouTube'un Shorts kararı kullanıcıları çıldırttı!

Tam Boyutta Gör YouTube, Shorts'u mümkün olduğunca farklı şekillerde öne çıkarma eğiliminde. YouTube ana sayfasında genellikle ilk üç, bazen dört satır Shorts'a ayrılıyor. Bazen Shorts, yorumlar yerine uzun videoların altında öneri olarak gösteriliyor. Şimdi ise, dikey videoları öne çıkaran ve birçok kullanıcıyı rahatsız eden bir durum var: Otomatik başlatma.

YouTube'da artık Shorts videolarını kapatmak mümkün 3 ay önce eklendi

YouTube, Shorts videolarıyla açılıyor!

Sosyal medya platformlarına göre, YouTube artık uyarı vermeden doğrudan Shorts videolarıyla açılıyor. Bu durum genellikle uygulama Shorts ekranındayken kapatılmışsa ortaya çıkıyor ancak bazı kişiler uygulamanın başka bir sayfada kapatılması durumunda bile olduğunu söylüyor. Hatta bazıları, dikey videoları izlemedikleri halde YouTube'un başlangıçta Shorts'u açtığını belirtiyor. Bir başka kullanıcı, telefon kulaklığa bağlıyken YouTube'un aniden bir Shorts videosu oynatmaya başladığını belirtiyor.

Paylaşımlara göre, YouTube’un açar açmaz Shorts videolarını çıkarması yeni bir sorun değil, birkaç aydır sürüyor. Ayarlar - Zaman yönetimi menüsünde Günlük sınırlar altında “Shorts Akışı kullanım sınırı” etkinleştirip 0 dakika yaparak, Shorts’u ana sayfadan ve diğer önerilen akışlardan kaldırmak mümkün olsa da, sık sık uyarı penceresiyle karşılaşacağınızı unutmayın.

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