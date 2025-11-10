YouTube'un yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemi, yetişkinleri çocuk olarak algıladı

YouTube’un yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemi, bazı yetişkin hesapları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretledi. Bu hesaplar için tek seçenek; kimlik, özçekim veya kredi kartıyla manuel olarak yeniden doğrulama yapmak.

YouTube'un yapay zeka destekli yaş doğrulaması, 18 yaşın altındaki kullanıcılar için yaş kısıtlamalı videoların engellenmesi, Dijital Sağlık araçlarının varsayılan olarak açık olması ve fazlası dahil olmak üzere bir dizi kısıtlama getiriyor. Ancak, kullanıcı raporlarına göre bu sistem düzgün çalışmıyor.

YouTube'un yaş doğrulama sistemi başarısız

YouTube yaş doğrulama sistemi yetişkin hesaplarını yanlışlıkla çocuk olarak işaretliyor. Bu durum, Google'ın çeşitli yaş doğrulama yöntemlerini uygulamasına rağmen gerçekleşiyor. Reddit'te birçok kullanıcı bundan şikayetçi. Reşit oldukları halde reşit olmayan olarak işaretlendiklerini söylüyorlar. Bir Reddit kullanıcısı, 18 yaşından büyük olduğunu iddia ederken, başka bir kullanıcı tam 21 yaşında olduğunu söylüyor ancak YouTube bu kişileri hâlâ reşit olmayan olarak işaretliyor.

YouTube, gerçek çocuk hesaplarında olduğu gibi "Bazı ayarlarınızı değiştirdik. Yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık" şeklinde bir uyarı mesajı gösteriyor. Ardından platform, kullanıcıya kısıtlamalarla kullanmaya devam etme veya yaşını doğrulama seçeneği sunuyor.

YouTube, reşit olmayanların uygunsuz içeriklere erişmesini ve kişiselleştirilmemiş reklamlar gösterilmesini engellemek istiyor. Ancak reşit olmayan hesapları tespit etmek için kullanılan yapay zeka sistemi, kullanıcıları hatalı işaretliyor. Sistem sizi de yanlışlıkla reşit olmayan biri olarak işaretlerse, tek seçeneğiniz kimlik veya selfie fotoğrafla yaşınızı manuel olarak yeniden doğrulamak.

