Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube'un yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemi, yetişkinleri çocuk olarak algıladı

    YouTube'un yeni yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemi düzgün çalışmıyor gibi görünüyor. Platformun yapay zekası, yetişkin hesapları çocuk olarak algılayarak belirli içeriklere erişimi kısıtlıyor.

    YouTube yapay zeka yaş doğrulama başarısız
    YouTube’un yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemi, bazı yetişkin hesapları yanlışlıkla reşit olmayan kişiler olarak işaretledi. Bu hesaplar için tek seçenek; kimlik, özçekim veya kredi kartıyla manuel olarak yeniden doğrulama yapmak.

    YouTube'un yapay zeka destekli yaş doğrulaması, 18 yaşın altındaki kullanıcılar için yaş kısıtlamalı videoların engellenmesi, Dijital Sağlık araçlarının varsayılan olarak açık olması ve fazlası dahil olmak üzere bir dizi kısıtlama getiriyor. Ancak, kullanıcı raporlarına göre bu sistem düzgün çalışmıyor.

    YouTube'un yaş doğrulama sistemi başarısız

    YouTube yaş doğrulama sistemi yetişkin hesaplarını yanlışlıkla çocuk olarak işaretliyor. Bu durum, Google'ın çeşitli yaş doğrulama yöntemlerini uygulamasına rağmen gerçekleşiyor. Reddit'te birçok kullanıcı bundan şikayetçi. Reşit oldukları halde reşit olmayan olarak işaretlendiklerini söylüyorlar. Bir Reddit kullanıcısı, 18 yaşından büyük olduğunu iddia ederken, başka bir kullanıcı tam 21 yaşında olduğunu söylüyor ancak YouTube bu kişileri hâlâ reşit olmayan olarak işaretliyor.

    YouTube, gerçek çocuk hesaplarında olduğu gibi "Bazı ayarlarınızı değiştirdik. Yetişkin olduğunuzu doğrulayamadık" şeklinde bir uyarı mesajı gösteriyor. Ardından platform, kullanıcıya kısıtlamalarla kullanmaya devam etme veya yaşını doğrulama seçeneği sunuyor.

    YouTube, reşit olmayanların uygunsuz içeriklere erişmesini ve kişiselleştirilmemiş reklamlar gösterilmesini engellemek istiyor. Ancak reşit olmayan hesapları tespit etmek için kullanılan yapay zeka sistemi, kullanıcıları hatalı işaretliyor. Sistem sizi de yanlışlıkla reşit olmayan biri olarak işaretlerse, tek seçeneğiniz kimlik veya selfie fotoğrafla yaşınızı manuel olarak yeniden doğrulamak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 1 gün önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sharp çamaşır makinesi yorumları sistem 1 2 3 te 1 maç tutarsa kıyafete yapışan ot nasıl çıkar en iyi digiturk kutusu arı sütü kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum