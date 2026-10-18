YouTube'un yeni yapay zeka özelliği, video izlenmelerini azaltabilir

Tam Boyutta Gör YouTube, yapay zeka destekli “YouTube'a Sor” özelliğini masaüstü arama sonuçlarına taşıyan sınırlı bir test yürütüyor. ABD'de İngilizce arama yapan ve oturum açmış belirli kullanıcılarla sınırlı olan deney, açık uçlu sorulara ve nasıl yapılır türündeki aramalara doğrudan yanıt sunmayı amaçlıyor. Yeni sistem, kullanıcıların ilgili videoları açmadan önce metin tabanlı öneriler ve videolardan alınan önemli anlar üzerinden bilgi edinmesine olanak tanıyor. Ancak bu yaklaşım, arama deneyimini kolaylaştırırken içerik üreticilerinin izlenme sayılarını ve gelirlerini etkileyebilecek yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.

YouTube'un yapay zeka araması içerik üreticilerini etkileyebilir mi?

YouTube'un geleneksel arama sistemi, kullanıcıların sorgularıyla eşleşen videoları sıralayarak izleyicileri ilgili içeriklere yönlendiriyor. Test edilen yeni özellikte ise yapay zeka tarafından hazırlanan bir önizleme, standart video sonuçlarının üzerinde görüntülenebiliyor. Örneğin, boyalı duvarlardaki lekelerin nasıl çıkarılacağını araştıran bir kullanıcı, farklı videoları tek tek açmadan önce uygulanabilecek yöntemler hakkında bir özet görebiliyor. Böylece platform, yalnızca video bulmayı sağlayan bir arama motoru olmaktan çıkarak sorulara doğrudan yanıt veren bir sisteme doğru ilerliyor.

Yeni arama deneyimi, Google'ın arama sonuçlarına yapay zeka tarafından oluşturulan özetler ekleme yaklaşımıyla benzerlik taşıyor. Google Arama'da kullanıcıların bilgiye ulaşma biçimini değiştiren bu tür özellikler, bağlantılara tıklama ihtiyacını azaltabildiği için yayıncıların trafik kaynakları konusunda endişe yaratmıştı. YouTube'un benzer bir modeli video içeriklerine uygulaması, özellikle eğitim, rehber ve pratik çözüm odaklı kanallar açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte, sınırlı test aşamasındaki özelliğin gerçek izlenme sayılarını ne ölçüde değiştireceğine ilişkin henüz paylaşılmış bir veri bulunmuyor.

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Yapay zeka önizlemelerinin dikkat çeken taraflarından biri, yalnızca genel bir metin özeti sunmakla yetinmemesi. Sistem, metin tabanlı tavsiyeleri ilgili videolardaki zaman damgalı önemli anlarla bir araya getiriyor. Bu yaklaşım, izleyicilerin uzun bir videonun tamamını izlemek yerine ihtiyaç duydukları bilginin bulunduğu bölüme yönelmesini sağlayabilir. Özellikle belirli bir işlemin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen kullanıcılar için arama sonuçlarından bilgi edinmek daha hızlı hâle gelebilir.

Test edilen arayüzde kullanıcılar, “Daha fazlasını göster” seçeneğiyle yapay zeka yanıtının devamını görüntüleyebiliyor ve ek sorular yöneltebiliyor. Alternatif olarak sayfayı aşağı kaydırarak geleneksel video sonuçlarına ulaşmak da mümkün. Bu tasarım, kullanıcıların arama sayfasından ayrılmadan bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayan konuşma tabanlı bir deneyim oluşturuyor.

Bununla birlikte, kullanıcıların aradıkları cevabı doğrudan arama sayfasında bulması, içerik üreticilerinin videolarına yönelik tıklama oranlarını etkileyebilir. Bir izleyici, normal şartlarda birkaç dakikalık bir eğitim videosunu izleyerek öğreneceği bilgiyi yapay zeka özetinden edinebiliyorsa videoyu açmayı tercih etmeyebilir. Daha az tıklama, bazı kanallar için izlenme süresinin ve reklamlardan elde edilen gelirin azalması anlamına da gelebilir.

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