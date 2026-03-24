    YouTube Üretici Ortaklıkları programını duyurdu

    YouTube içerik üreticileri ile en verimli şekilde reklam ortaklıkları kurmak isteyen markalar için Gemini temelinde inşa edilen yeni bir eşleştirme aracı yayınlandı. 

    İçerik üretenlerin reklam gelirleri haricinde daha farklı gelir yolları elde etmesi için çözümler geliştiren YouTube, Üretici Ortaklıkları programını duyurdu. BrandConnect programının yerini alacak olan program Gemini üzerinde şekilleniyor.

    YouTube Üretici Ortaklıkları geliyor

    Yapılan duyuruya göre daha önce BrandConnect olarak bilinen ve içerik üreticileri ile reklam verenleri buluşturan platform artık YouTube Üretici Ortaklıkları ismini alacak. Markalar yapay zekâ destekli olarak çok daha nokta atışı olarak içerik üreticileri bulabilecekler.

    Gemini bu noktada platformdaki videoları tarıyor ve kanal verilerini analiz ederek markalara en uyumlu içerik üreticilerini listeliyor. Böylece küçük kanalların da kaliteli içeriklerle bu listelerde yer almasının önü açılıyor.

    Diğer taraftan TV, PC, mobil ve Shorts ekranlarına ölçeklenebilen kampanyaların analizlerinin takibi de yine aynı sayfadan yapılıyor. YouTube Üretici Ortaklıkları programı erişime açıldığında YouTube Studio içerisine entegre edilecek ve kullanım açısından da kolaylık sunulacak.

