YouTube, yapay zeka destekli kişiye özel ana sayfa düzenini test ediyor

Basit komutlarla YouTube video önerileri değiştirilebilecek
YouTube, özelliği sunduğunda Ana Sayfa sekmesinin yanında bir çip simgesiyle birlikte özel akışınızı göreceksiniz. Üzerine dokunarak kısa bir komut girebilecek ve YouTube'un önerdiği video türlerini kendi izleme tercihinize göre ayarlayabileceksiniz. Örneğin; “Daha az oyun içeriği” komutu girildiğinde YouTube, ana sayfada daha az oyun videoları çıkaracak. Değişiklik, ana sayfa akışına anında uygulanacak.
Yapay zeka destekli yeni "Özel Akışınız" özelliği, şu anda sınırlı bir kullanıcı grubuyla test ediliyor.