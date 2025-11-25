YouTube, yapay zeka destekli kişiye özel ana sayfa düzenini test ediyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, kullanıcılara ana sayfa akışlarında gösterilen videolar üzerinde daha derin bir kontrol sağlamayı amaçlayan yeni bir özelliği test ediyor. "Özel Akışınız" adlı özellik, kullanıcıların X, Instagram ve diğer sosyal mecralarda ortaya çıkan yapay zeka destekli araçlara benzer şekilde, basit komutları kullanarak önerileri kişiselleştirmelerine olanak tanıyacak.

Basit komutlarla YouTube video önerileri değiştirilebilecek

YouTube, özelliği sunduğunda Ana Sayfa sekmesinin yanında bir çip simgesiyle birlikte özel akışınızı göreceksiniz. Üzerine dokunarak kısa bir komut girebilecek ve YouTube'un önerdiği video türlerini kendi izleme tercihinize göre ayarlayabileceksiniz. Örneğin; “Daha az oyun içeriği” komutu girildiğinde YouTube, ana sayfada daha az oyun videoları çıkaracak. Değişiklik, ana sayfa akışına anında uygulanacak.

Yapay zeka destekli yeni “Özel Akışınız” özelliği, şu anda sınırlı bir kullanıcı grubuyla test ediliyor.

