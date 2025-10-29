YouTube, yapay zekayla videoların kalitesini yükseltecek

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, artık 1080p'nin altındaki videoların yapay zeka desteğiyle otomatik olarak HD çözünürlüğe yükseltileceğini, yakın gelecekte de 4K'ya yükseltme uygulanacağını duyurdu.

YouTube deepfake videolara karşı benzerlik tespit aracını tanıttı 1 hf. önce eklendi

1080p altı yüklenen videolara AI görüntü yükseltme

YouTube, otomatik yükseltmenin yalnızca 240p ile 720p arasında yüklenen videolar için geçerli olacağını söylüyor. Orijinal video çözünürlüğü korunacak ve içerik üreticisine upscaling özelliğini kapatması için seçenek sunulacak. Ayrıca çözünürlük ayarları altında AI görüntü yükseltme uygulandığı görülebilecek ve izleyiciler de videoyu orijinal yüklenen çözünürlükte izleyebilecek.

Ekran boyutları büyüdükçe ve 4K çözünürlük artık bir yenilik olmaktan çıktıkça, neredeyse her büyük TV markası kendi yapay zeka yükseltme yöntemini sunuyor. Ancak, içerik üreticilerinin platformun videolara izinsiz iyileştirmeler uyguladığı ve bazen istenmeyen görsel bozulmalara yol açtığı yönündeki şikayetleri göz önüne alındığında, YouTube'un devre dışı bırakma seçeneği dikkat çekici.

Thumbnail sınırı yükseltildi

YouTube ayrıca, 4K görüntüleri desteklemek için mevcut video thumbnail sınırını 2 MB’dan 50 MB’a çıkarıyor. Şu anda belirli içerik üreticileriyle daha büyük video yüklemeleri test ediliyor.

Alışveriş ürünleri etiketli videolarda, izleyiciler artık telefonlarıyla televizyonda görüntülenen QR kodu tarayarak ilgilerini çeken her şeyi hızlıca satın alabilecek ve doğrudan ürün sayfasına yönlendirilecek. YouTube ayrıca içerik üreticilerinin videolarında belirli anlarda ürünleri öne çıkarabilme özelliğini test ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: