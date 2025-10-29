Giriş
    YouTube, yapay zekayla videoların kalitesini yükseltecek

    YouTube, TV uygulaması için yeni özellikleri duyurdu. Özellikle 1080p altındaki videoların çözünürlüğü yapay zekayla yükseltilecek. İçerik üreticiler için de önemli bir değişiklik söz konusu.

    youtube tv yapay zeka görüntü yükseltme Tam Boyutta Gör
    YouTube, artık 1080p'nin altındaki videoların yapay zeka desteğiyle otomatik olarak HD çözünürlüğe yükseltileceğini, yakın gelecekte de 4K'ya yükseltme uygulanacağını duyurdu.

    1080p altı yüklenen videolara AI görüntü yükseltme

    YouTube, otomatik yükseltmenin yalnızca 240p ile 720p arasında yüklenen videolar için geçerli olacağını söylüyor. Orijinal video çözünürlüğü korunacak ve içerik üreticisine upscaling özelliğini kapatması için seçenek sunulacak. Ayrıca çözünürlük ayarları altında AI görüntü yükseltme uygulandığı görülebilecek ve izleyiciler de videoyu orijinal yüklenen çözünürlükte izleyebilecek.

    Ekran boyutları büyüdükçe ve 4K çözünürlük artık bir yenilik olmaktan çıktıkça, neredeyse her büyük TV markası kendi yapay zeka yükseltme yöntemini sunuyor. Ancak, içerik üreticilerinin platformun videolara izinsiz iyileştirmeler uyguladığı ve bazen istenmeyen görsel bozulmalara yol açtığı yönündeki şikayetleri göz önüne alındığında, YouTube'un devre dışı bırakma seçeneği dikkat çekici.

    Thumbnail sınırı yükseltildi

    YouTube ayrıca, 4K görüntüleri desteklemek için mevcut video thumbnail sınırını 2 MB’dan 50 MB’a çıkarıyor. Şu anda belirli içerik üreticileriyle daha büyük video yüklemeleri test ediliyor.

    Alışveriş ürünleri etiketli videolarda, izleyiciler artık telefonlarıyla televizyonda görüntülenen QR kodu tarayarak ilgilerini çeken her şeyi hızlıca satın alabilecek ve doğrudan ürün sayfasına yönlendirilecek. YouTube ayrıca içerik üreticilerinin videolarında belirli anlarda ürünleri öne çıkarabilme özelliğini test ediyor.

    Kaynakça https://blog.google/intl/en-au/products/5-new-features-to-help-youtube-content-shine-on-tv-screens/ https://www.theverge.com/news/808717/youtube-automatic-ai-upscaling-shopping-updates
